No último dia 24, na cidade de Marília, aconteceu a 2ª Etapa Classificatória do Campeonato Paulista de Karatê. A equipe do Instituto Jr Dias esteve presente junto com a Sensei Izabel Dias e quinze atletas, conquistando para a cidade de Americana 18 medalhas.

Conheça nossos campeões:

Mirim feminino

🥇Julia Andrade Vieira

1° Lugar no kata

Sub 8 masculino

🥇Kael Andrade Vieira

1° Lugar no kata

🥈Arthur Leite Matara

2° Lugar no kata

Sub 8 feminino

🥇Iza Maria Dias

1° Lugar no kata

Sub 10 masculino

🥉Lucas Nascimento Coimbra

3° Lugar no Shiai kata

Sub 12 masculino Até 3° kyu

🥇Davi Rodrigues Ferreira 1° Lugar no Shiai +50kg

Sub 14 masculino 2° kyu acima

🥈Rafael dos Santos Dellavalentina

2° Lugar no shiai -40kg

🥇Miguel dos Santos Félix Ferreira

1° Lugar no Shiai -50kg

🥉🥇João Miguel de Souza

3° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai-45kg

Cadete feminino até 3° kyu

🥉Anna Júlia Nunes Garcia 3° lugar no shiai

Cadete feminino 2° kyu acima

🥉🥇Marina Sofia Mathias Garcia

3° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai-54kg

Junior masculino 2° kyu acima

🥉🥈João Pedro Izidorio da Silva

3° Lugar no kata

2° Lugar no Shiai -55kg

Sênior até 3° kyu

🥉🥇Marcos Vinícius de Carvalho Bragantim

3° Lugar no kata bronze

1° Lugar no Shiai-68kg

Sênior feminino Até 3° kyu

🥈Amanda Andrade de Araújo

2° Lugar no Shiai +68kg

O karatê Dias, através do Instituto Jr Dias também esta aceitando doações e arrecadando verbas para custear os gastos dos campeonatos. Caso queira fazer doações para ajudar os atletas, o valor pode ser doado via pix ou compra de rifa que esta sendo organizada pela equipe através do número 19 99496-7556 (Izabel).