O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro São Jerônimo promove na segunda-feira (4) um processo seletivo para vagas de ajudante de serviços gerais. Os interessados devem comparecer às 9h no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), prestado pelo Projeto Caminho, na Rua Carlos Vassalo, nº 422.

“O processo é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação de empregabilidade faz parte do Programa de Inclusão Produtiva’, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A empresa Suzano, por meio da empresa GPS, fará a contratação terceirizada dos interessados pelas vagas disponíveis. O atendimento terá a participação do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), que realizará o cadastramento dos currículos.

Na ocasião, será realizada uma apresentação com representantes da Suzano e do setor de Recursos Humanos da empresa GPS, que fará o processo seletivo e as entrevistas.