O presidente da Câmara de Americana vereador Thiago Brochi (PL)

se reuniu nesta terça-feira (21) com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o novo comandante interino do 19º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), Major PM Zecheto, e o capitão PM Júlio César.

O objetivo da reunião foi discutir assuntos ligados à segurança pública, avaliar ações e estratégias conjuntas. Os representantes da Polícia Militar também conversaram a respeito de medidas para melhorar a estrutura da corporação em Americana.

Segundo dados da Polícia Militar, o município apresentou queda de 37% nos furtos de veículos entre março e abril deste ano em comparação com o mesmo período de 2023. No ano passado, foram 166 ocorrências na soma dos dois meses (96 em março e 70 em abril), enquanto neste ano, no mesmo período, houve 105 (51 em março e 54 em abril).

“Essa proximidade entre as forças de segurança e a prefeitura é importante, principalmente porque o combate à criminalidade envolve estratégias conjuntas”, destacou Thiago Brochi.

O prefeito Chico Sardelli destacou que a Guarda Municipal recebeu investimento de R$ 2,8 milhões para a Muralha Digital, com a compra de novos equipamentos para alcançar a cobertura imediata de 70%, e depois 100%, dos acessos da cidade.

Americana terá, ao final deste ano, um total de 226 câmeras em ação no sistema de videomonitoramento. “É um diálogo importante sobre segurança pública, uma bandeira que nossa gestão não abre mão e que tem avançado muito nos últimos anos”, acrescentou o chefe do Executivo.

