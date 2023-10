O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), acompanhou nesta quarta-feira (18) o trabalho de fiscalização realizado em um posto de combustíveis na Avenida Abdo Najar após denúncia de que o estabelecimento funcionava mesmo com bombas lacradas.

A ação foi realizada pelo Procon local e teve acompanhamento da Guarda Municipal e da Polícia Civil, que investiga o caso após apreender computadores e documentos. O vereador havia recebido queixas e acionou os órgãos responsáveis no local.

Foi constatado que todas as bombas continham lacres com códigos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. No entanto, nove manoplas das pistolas estavam danificadas, permitindo o manuseio mesmo diante do dispositivo.

LEIA TAMBÉM: Americana terá mutirão de exames Papanicolau no próximo sábado

Funcionários alegaram ao vereador que o posto não funcionava, mas Brochi encontrou no lixo cupons fiscais com datas comprovando. Policiais civis realizaram buscas no escritório e encontraram outras notas, diárias, com possíveis lucros de cada frentista, além de dados de fechamento de caixa. As notas e computadores foram apreendidos.

“Estamos também solicitando à ANP (Agência Nacional do Petróleo) e o IPEM (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) que façam operações de fiscalização no município, quanto à qualidade dos combustíveis e a quantidade abastecida”, acrescenta.

“Em todos esses casos é importante o consumidor pedir a nota fiscal e registrar com fotos de celular. Porque suspeitando de quaisquer irregularidades pode comunicar o Procon (3475-9008) e também acionar a ANP, pelo telefone 0800 970 0267”, completa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP