Brochi recorre a Derrite para investimentos na segurança pública de Americana

O vereador Thiago Brochi (PL) se reuniu nesta terça-feira (9) com o secretário estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para tratar sobre assuntos voltados à segurança do município de Americana.

Durante a reunião foram discutidos: a construção de um estande de tiro para o 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e a destinação de novas viaturas para Americana, tanto caracterizadas quanto descaracterizadas, direcionadas à Polícia Civil.

“Segurança pública é prioridade. Cada investimento feito nessa área significa mais tranquilidade para as famílias e mais condições de trabalho para as nossas forças policiais. Vou continuar cobrando e articulando para que Americana e toda a região recebam a atenção que merecem”, destacou Thiago.

Ainda durante a visita, o vereador entregou ao secretário um exemplar do livro do Projeto Camisa 1, reconhecido como um dos maiores projetos de inclusão esportiva da cidade. “Tenho muito orgulho de ter ajudado a viabilizar e contribuído para que esse projeto se tornasse o sucesso que é hoje, transformando vidas por meio do esporte”, concluiu.

