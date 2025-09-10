Vestibulinho das Etecs abre inscrições para o primeiro semestre de 2026

‌

Milhares de vagas para ensino público gratuito serão oferecidas no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026, em diferentes modalidades. As inscrições começam nesta quarta-feira (10) e podem ser feitas até as 15 horas do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 30 de novembro. Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 29. No total, o processo seletivo das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) oferecem 92.355 vagas para os Ensinos Médio e Médio integrado ao Técnico, para o modelo de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), bem como para os cursos técnicos – presencial, semipresencial e online – e especializações técnicas. As oportunidades estão distribuídas entre as 228 Etecs e classes descentralizadas do Estado de São Paulo. Para fazer a inscrição é necessário preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada. Também é necessário pagar a taxa de participação, via boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito, pelo próprio site. Quem pode se inscrever Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico e AMS: é necessário ter concluído ou estar cursando a 9ª série do Ensino Fundamental.

é necessário ter concluído um curso técnico vinculado – para a Especialização em Gestão de Projetos, o requisito é ter concluído curso técnico ou superior. Para cursos como Técnico em Enfermagem é obrigatório ter 18 anos completos até 31/01/2026. O candidato deve conferir todos os requisitos no Manual do Candidato, disponível na internet. A disponibilidade de cursos, vagas e unidades participantes também está relacionada no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. As Etecs disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que necessitarem de apoio para esta etapa. O interessado deve entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento. Importante: É possível efetuar mais de uma inscrição para cursos diferentes. Repita o processo de inscrição quantas vezes quiser. Para cada inscrição, será gerado um novo boleto.

As Etecs disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que necessitarem de apoio para esta etapa. O interessado deve entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento. Os interessados devem ficar atentos às datas do cronograma do Vestibulinho das Etecs. Confira as próximas etapas: até 3 de novembro, às 15 horas: período de inscrições

provas de aptidão para os candidatos aos cursos de Canto, Dança, Teatro e Especialização Técnica em Dança a Dois 15 de janeiro, a partir das 15h: divulgação da classificação geral Em caso de dúvidas, acesse o “Fale Conosco” do site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou ligue para a Central de Informações: (11) 3471-4071 (Capital e Grande SP) ou 0800 772 2829 (demais localidades).