Vestibulinho das Etecs abre inscrições para o primeiro semestre de 2026
Vestibulinho das Etecs abre inscrições para o primeiro semestre de 2026
Processo seletivo define ingresso nos Ensinos Médio, Médio integrado ao Técnico, AMS, cursos técnicos e especializações técnicas; prova será realizada dia 30 de novembro
Milhares de vagas para ensino público gratuito serão oferecidas no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026, em diferentes modalidades. As inscrições começam nesta quarta-feira (10) e podem ser feitas até as 15 horas do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 30 de novembro. Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 29.
No total, o processo seletivo das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) oferecem 92.355 vagas para os Ensinos Médio e Médio integrado ao Técnico, para o modelo de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), bem como para os cursos técnicos – presencial, semipresencial e online – e especializações técnicas. As oportunidades estão distribuídas entre as 228 Etecs e classes descentralizadas do Estado de São Paulo.
Para fazer a inscrição é necessário preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada. Também é necessário pagar a taxa de participação, via boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito, pelo próprio site.
Quem pode se inscrever
- Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico e AMS: é necessário ter concluído ou estar cursando a 9ª série do Ensino Fundamental.
- Cursos técnicos: o candidato deve estar cursando a partir da segunda série ou ter concluído o Ensino Médio.
- Especializações técnicas: é necessário ter concluído um curso técnico vinculado – para a Especialização em Gestão de Projetos, o requisito é ter concluído curso técnico ou superior.
- Para cursos como Técnico em Enfermagem é obrigatório ter 18 anos completos até 31/01/2026.
O candidato deve conferir todos os requisitos no Manual do Candidato, disponível na internet. A disponibilidade de cursos, vagas e unidades participantes também está relacionada no site vestibulinho.etec.sp.gov.br.
As Etecs disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que necessitarem de apoio para esta etapa. O interessado deve entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento.
Importante:
- É possível efetuar mais de uma inscrição para cursos diferentes. Repita o processo de inscrição quantas vezes quiser. Para cada inscrição, será gerado um novo boleto.
- A inscrição só será validada mediante o pagamento da taxa.
Os interessados devem ficar atentos às datas do cronograma do Vestibulinho das Etecs. Confira as próximas etapas:
- até 3 de novembro, às 15 horas: período de inscrições
- 22 de setembro, a partir das 15h: divulgação do resultado da solicitação de redução
- 25 de novembro, a partir das 15 horas: divulgação dos locais de prova
- 30 de novembro, às 13h30: prova do Vestibulinho das Etecs
- 3 de dezembro, a partir das 15h: divulgação dos gabaritos oficiais
- 12 de dezembro, a partir das 15h: divulgação da classificação e convocação para a prova de aptidão. Fase específica para os cursos de Canto, Dança, Teatro e Especialização Técnica em Dança a Dois.
- 15 e 16 de dezembro: provas de aptidão para os candidatos aos cursos de Canto, Dança, Teatro e Especialização Técnica em Dança a Dois
- 15 de janeiro, a partir das 15h: divulgação da classificação geral
Em caso de dúvidas, acesse o “Fale Conosco” do site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou ligue para a Central de Informações: (11) 3471-4071 (Capital e Grande SP) ou 0800 772 2829 (demais localidades).
|Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).
