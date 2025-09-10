Feira Ameriart tem edição no sábado com opções de presentes artesanais

Neste sábado (13), o Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana sedia mais uma edição da Feira Ameriart. O evento reúne trabalhos artesanais de cerca de 30 expositores locais e é aberto ao público, gratuitamente, das 10h às 15h. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

Promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a feira oferece uma variedade de produtos manuais, como patchwork, bordados, pinturas, peças em madeira e vidro decorado, arranjos florais, sabonetes artesanais, crochê, acessórios de moda e artigos religiosos, entre outras opções criativas.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, “visitar a Ameriart é uma forma de valorizar o talento dos artesãos e de escolher itens exclusivos e cheios de significado para decorar a casa, presentear ou mesmo para o uso pessoal”.

A Feira Ameriart ocorre mensalmente no CCL. No mesmo local, funciona a Casa do Artesão, onde é possível adquirir produtos manuais de terça a sexta-feira, das 9h às 16h e aos sábados, das 9h às 14h.

Artesãos interessados em participar de futuras edições da Ameriart podem obter informações por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3408-4800 ou pelo e-mail [email protected].

