Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara arrecada 107 bolsas

Esse foi o maior número de doações nas campanhas realizadas neste ano

Leia Mais notícias da cidade e região

A Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste arrecadou 107 bolsas de sangue nesta terça-feira (9). O número é o maior registrado neste ano e equivale a 48,15 litros de sangue, podendo impactar e salvar até 428 pacientes que necessitam de doações.

Durante a iniciativa compareceram 139 candidatos, sendo que 32 não estavam aptos a doar. Houve ainda seis cadastros para doação de medula óssea. Após essa campanha, resta apenas mais uma doação programada para esse ano em 11 de novembro.

Desde 1998

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp e o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros importantes apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP