Prefeitura de Americana convoca servidores para eleição da CIPA

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, abriu o processo eleitoral para a escolha dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios (CIPA) gestão 2026.

A CIPA tem como principais objetivos promover a saúde e a segurança no ambiente de trabalho, prevenir acidentes e doenças ocupacionais, além de propor melhorias nas condições laborais dos servidores públicos. Também desempenha um papel ativo no enfrentamento e na prevenção de todas as formas de assédio no serviço público, contribuindo para a valorização e o cuidado com os trabalhadores.

Os servidores interessados em participar da eleição devem se inscrever junto aos membros do Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) entre 1º e 20 de outubro, por meio da plataforma online ou pessoalmente.

O secretário de Administração, Eduardo Flores, enaltece a presença da Comissão em ambientes de trabalho. “A atuação da CIPA não se limita apenas à prevenção de acidentes, mas envolve também questões ligadas à saúde mental do trabalhador. Com a presença dos membros da comissão, a realização de palestras e ações educativas, além das sugestões para minimizar ou eliminar riscos, essa iniciativa ganha mais importância ainda”, enfatiza.

No site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), o candidato deve acessar o link Serviços e, em seguida, Protocolo Municipal. Nesse momento, será direcionado para a Plataforma 1Doc, devendo acessar sua conta com e-mail e senha. Após o login, o servidor deverá selecionar o assunto: “PMA – Servidor Municipal – Inscrição de candidatos para a Cipa”. É necessário preencher todos os campos solicitados para efetivar a inscrição.

Para se candidatar pessoalmente, o servidor deve portar documento de identidade com foto e comparecer à Unidade de Recursos Humanos, no setor de Segurança do Trabalho (SESMT), localizada na Rua Luiz Delbem, nº 134, Vila Pavan. O atendimento é realizado das 8h às 12h e das 13h às 16h.

O comprovante de inscrição será o próprio número do protocolo gerado pela Plataforma 1Doc, e automaticamente será encaminhado um e-mail ao servidor.

A eleição acontecerá entre os dias 29 e 31 de outubro e a apuração dos votos está prevista para os dias 3 e 4 de novembro. Os candidatos mais votados assumirão a condição de membros titulares e suplentes.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Administração pelo telefone (19) 3475-9030.

