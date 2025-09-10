Você cuida bem dos seus rins? Descubra 5 curiosidades que talvez você não saiba

Água com gás, suplementos e refrigerantes; especialista esclarece o que é mito e verdade

Embora passem boa parte do tempo em silêncio, os rins têm um papel essencial para o bom funcionamento do corpo: filtram o sangue, eliminam toxinas, regulam a pressão arterial e mantêm o equilíbrio de líquidos e minerais. Mesmo assim, muitos hábitos cotidianos podem colocá-los em risco.

O nefrologista e diretor médico da DaVita, Bruno Zawadzki, esclarece mitos comuns e reforça a importância de cuidados simples e essenciais para manter a saúde dos rins em dia.

1. Água com gás prejudica os rins?

Mito. A água com gás não representa risco à função renal. Ela nada mais é do que água acrescida de dióxido de carbono. O problema, segundo o especialista, está nas bebidas gaseificadas com adição de açúcar, cafeína ou corantes artificiais. “Esses componentes sim podem sobrecarregar os rins quando consumidos em excesso”, explica o Dr. Zawadzki.

2. Excesso de potássio pode ser perigoso?

Verdade. O potássio é essencial para o funcionamento de músculos e nervos, mas em excesso pode se tornar um risco, especialmente em pessoas com função renal comprometida. “Quando os rins não conseguem eliminar o potássio adequadamente, ele se acumula no sangue e pode causar arritmias cardíacas graves”, alerta o médico.

3. Infecção urinária pode causar danos aos rins?

Sim. Infecções urinárias não tratadas de maneira correta ou recorrentes podem chegar aos rins e causar pielonefrite, uma infecção mais grave. “Se essa condição se repete ou evolui sem tratamento, há risco de lesão permanente nos tecidos renais e até perda de função”, afirma Zawadzki. Ficar atento a sinais como febre, dor lombar e alterações na urina é essencial.

4. Suplementos alimentares sobrecarregam os rins?

Depende. Quando usados com orientação médica, suplementos geralmente não oferecem riscos. O alerta, segundo o nefrologista, vale para o uso excessivo e desregulado de proteínas, creatina e multivitamínicos. “Quem tem predisposição a doenças renais deve ser ainda mais cauteloso. O consumo exagerado de proteína, por exemplo, aumenta a produção de ureia, o que exige mais esforço dos rins.”

5. Refrigerante pode causar pedra nos rins?

Sim, especialmente à base de cola. Essas bebidas contêm ácido fosfórico, substância associada à formação de cálculos renais. Além disso, o alto teor de açúcar e sódio contribui para a desidratação, fator que favorece o acúmulo de sais minerais nos rins. A substituição por água, com ou sem gás, é sempre a melhor escolha.

