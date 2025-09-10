Prefeitura avança com obras de novo centro de atividades no Jardim dos Lírios

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, segue com as obras de revitalização do prédio que abrigava o antigo almoxarifado da pasta, no Jardim dos Lírios. O espaço será transformado em um centro de atividades que receberá cursos de capacitação, conforme anunciado pelo prefeito Chico Sardelli em 1º de agosto.

No local, já foi concluída a retirada da cobertura e estão em andamento intervenções estruturais, contrapiso e troca do padrão de energia e água, de acordo com a Secretaria de Habitação.

“O investimento da gestão do prefeito Chico Sardelli e Odir Demarchi neste projeto é muito importante para que a população tenha a oportunidade de participar de cursos, visando a qualificação profissional, o empreendedorismo e o desenvolvimento de atividades, promovendo a inclusão, a inserção no mercado de trabalho e a geração de emprego e renda”, destacou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

O novo prédio contará com recepção, salas técnicas, cozinha, varanda, banheiros acessíveis, área de luz e estrutura coberta, em um terreno de 361,02 metros quadrados, com área construída de 274,85 metros quadrados.

O investimento será de R$ 471.474,93, com recursos provenientes do desenquadramento de unidades habitacionais como de Interesse Social (HIS), por descumprimento parcial de Termos de Compromisso nos empreendimentos Victoria Residence e Residencial Abolição Americana.

O projeto foi elaborado pela Unidade de Desenvolvimento Físico e Urbanístico da Secretaria de Planejamento, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, responsáveis pelo programa Futuro Certo.

Localizado na Rua das Andorinhas, esquina com a Rua das Violetas, o novo centro tem prazo de conclusão de 180 dias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP