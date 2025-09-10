Campanha ‘O Coração da Pé’, em loja do Tivoli, ajuda crianças do Boldrini

Já está em andamento a 3ª edição da campanha “O Coração da Pé”, uma iniciativa que vai muito além de presentes: seu objetivo é levar afeto, carinho e esperança às crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Infantil Boldrini, em Campinas. Promovida pela loja Pé de Menina, a ação busca doar 300 bonecas Meetoo, que serão entregues às pacientes no dia 7 de outubro. Cada boneca representa um gesto de amor que ajuda a transformar momentos difíceis em experiências de acolhimento e alegria.

A boneca Meetoo é uma pelúcia de alta qualidade, reconhecida por sua maciez e design acolhedor. Produzida com tecido plush antialérgico e enchimento de fibra de poliéster, ela proporciona toque suave e conforto, sendo segura e apropriada desde os primeiros meses de vida. O nome “Meetoo” (“me too”, ou “eu também”) ressoa como um símbolo de empatia e conexão e as bonecas funcionam como verdadeiras companheiras, especialmente em momentos desafiadores, oferecendo conforto emocional e estímulo ao desenvolvimento sensorial das crianças.

Na Campanha “O Coração da Pé”, para cada roupinha doada por um cliente, a loja doará uma boneca. Em suas duas primeiras edições, a iniciativa foi um sucesso e emocionou famílias, clientes e colaboradores, reforçando o impacto que pequenos gestos podem ter na vida de quem enfrenta momentos delicados.

“Cada boneca Meetoo vem acompanhada de roupinhas e representa muito mais do que um brinquedo: é uma companhia, um gesto de carinho e uma forma de levar esperança às crianças em tratamento. A cada ano, reforçamos nosso compromisso em ampliar essa corrente do bem e estamos muito felizes em iniciar mais uma edição”, afirma Fernanda Diniz, proprietária da loja Pé de Menina.

Mais do que solidariedade: um gesto de amor

Assim como nos anos anteriores, os clientes são convidados a participar da campanha e transformar a data em um momento de afeto coletivo. Além da doação das roupinhas, a iniciativa também incentiva que os clientes escrevam cartinhas para as meninas, tornando a entrega ainda mais emocionante.

Para a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, ações como essa estão alinhadas ao propósito do empreendimento de ser um espaço que vai além das compras. “O Tivoli tem orgulho em receber mais uma edição do projeto ‘O Coração da Pé’, que é sinônimo de solidariedade, união e cuidado com o próximo. Estar ao lado de iniciativas que fortalecem a comunidade e levam esperança às famílias é parte essencial do nosso papel”, destaca.

Para participar dessa corrente do bem é simples: basta visitar a loja Pé de Menina, no Tivoli Shopping, escolher uma peça do guarda-roupa da boneca Meetoo e contribuir para a campanha. Para mais informações, entre em contato com a loja pelo telefone (19) 3629-4892. A ação estará ativa até o dia 05 de outubro e, no dia 07, as doações serão entregues.

Serviço

3ª edição da Campanha “O Coração da Pé”

Doações até: 5 de outubro de 2025

Onde: Loja Pé de Menina | Tivoli Shopping

