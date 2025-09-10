Na tarde desta quarta feira (10), a Guarda Municipal de Americana localizou um veículo Gol prata, com placas clonadas, após alerta emitido pela Muralha Digital. O carro foi identificado quando entrou na cidade pela Avenida Bandeirantes e acabou sendo encontrado estacionado em frente a uma empresa na mesma Avenida.
Subinspetor Cauê e GCM Padilha localizaram o condutor que afirmou ter adquirido o automóvel em agosto de 2024, por meio de um anúncio no Facebook.
Pagou R$ 10 mil no clonado
Ele relatou ter dado R$ 10 mil de entrada e assumido 42 parcelas de R$ 900 em promissórias, das quais já havia pago 12 até o momento.
Durante a verificação, os agentes constataram que a placa ostentada não correspondia ao número de chassi, revelando tratar-se de um veículo furtado.
O homem foi conduzido ao plantão de Polícia, onde prestou depoimento e acabou sendo liberado. O carro ficou apreendido.
