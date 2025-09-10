Sumaré empossa novas integrantes do Conselho dos Direitos da Mulher

A Prefeitura de Sumaré realizou, nesta terça-feira (9), a posse das novas representantes do Poder Público e da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). A cerimônia ocorreu no Seminário de Nova Veneza e marcou a renovação do colegiado, que tem como missão propor, fiscalizar e acompanhar políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos das mulheres no município.

O conselho passa a contar com representantes do Poder Público das Secretarias de Governo, Saúde, Inclusão Social, Fundo Social de Solidariedade, Educação, Mulher e Família, além de representantes da sociedade civil organizada.

Durante a solenidade, a secretária da Mulher e Família, Fernanda Pusch, destacou o papel essencial do conselho como espaço de diálogo e fortalecimento das políticas públicas. “O CMDM é um instrumento fundamental de participação social e de garantia de direitos. As novas representantes chegam para somar esforços na construção de uma cidade cada vez mais justa, onde as mulheres tenham voz ativa e sejam respeitadas em todas as áreas da vida social e profissional”, afirmou.

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, ressaltou a importância da integração entre o Poder Público e a sociedade civil. “Este é um momento de união de forças. O trabalho conjunto é o que possibilita a criação de políticas inclusivas e efetivas para todas as mulheres de Sumaré, especialmente as que mais precisam do apoio da rede de proteção social”, disse.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sumaré atua como instância consultiva e propositiva, contribuindo para a formulação de programas e ações que assegurem a igualdade de gênero e o enfrentamento à violência contra a mulher.

