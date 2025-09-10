Vereadores do PL repercutem julgamento de Bolsonaro, anistia e Independência

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) por participação em tentativa de golpe de Estado foi comentado por vereadores do PL (Partido Liberal) nas sessões da Câmara de Nova Odessa e Americana nesta segunda e terça-feira, dias 8 e 9 respectivamente. Dois dos parlamentares da sigla comentaram também sobre o Dia da Independência (7 de setembro) e questões como liberdade e anistia de pessoas presas.

André Willians

Em Nova Odessa, o 1º suplente do PL, André Willians-Hidroluz, que assumiu temporariamente em lugar do titular Elvis Garcia-Pelé (PL), utilizou a tribuna livra para comentar sobre manifestações pelo país e refletiu acerca do Dia da Independência. “O Brasil não começa em Brasília, mas sim na rua das nossas casas, na nossa cidade. Vejo que é aqui que a coisa acontece”, defendeu. “Cada cidadão tem o direito de se expressar, ir às ruas, pensar, nas redes sociais. Democraticamente e respeitando a Constituição Brasileira”, ponderou.

Em seguida, André Willians fez alusão a pautas defendidas pela direita. “Temos o direito de nos manifestar. Temos sobrenomes diferentes, CPFs diferentes, profissões e idades diferentes. Mas somos todos brasileiros e devemos lutar pelo melhor pra nossa nação”, destaca. Na sequência, se referiu ao julgamento de Bolsonaro. “Me preocupam que decisões monocráticas sejam colocadas contra a vontade popular. Todo poder emana do povo e o povo deve ser ouvido. A nossa voz deve ser ouvida”, completou.

Marcos Caetano

Em Americana, o líder do PL no Legislativo, vereador Marcos Caetano, foi muito mais incisivo e direto. O parlamentar cutucou a colega Professora Juliana (PT), por críticas a Bolsonaro. “São latrocidades (sic) e falácias da Professora Juliana, do Partido dos trabalhadores”, aponta Caetano. “O Brasil viu, no dia 7 de setembro, quantas pessoas estavam do lado do governo do presidente (Lula) no desfile e quantos estavam na Avenida Paulista (em São Paulo). Milhões de pessoas implorando pela anistia”, ressaltou.

Marcos Caetano ainda chamou de ‘desgoverno’ a gestão do presidente Lula e se referiu a integrantes da cúpula petista como ‘cambada de políticos que roubou o INSS’. “Que democracia é essa? Um só mandando nesse país”, disse o vereador, se referindo ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. “Esse ministro (es)tá fazendo o que quer nesse país”, acrescentou. “Em nome do PL vamos ver esse governo Lula voltar pra prisão”, finalizou.

