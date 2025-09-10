Viajar ficou mais gostoso: McDonald’s oferece café premium grátis em restaurantes de rodovias e marginais pelo Brasil

Leia + sobre comida, bebida e receitas

Iniciando as celebrações ao Dia Internacional do Café, que será comemorado em 1º de outubro, o McDonald’s preparou uma ação especial para que os apaixonados pela bebida mais querida do Brasil possam começar a aproveitar já! Até 31 de janeiro de 2026, clientes poderão saborear gratuitamente um café premium de 200ml, feito com grãos 100% arábica e produção nacional, em 53 restaurantes da rede localizados em rodovias e marginais de norte a sul do país.

A promoção está disponível em unidades das rodovias e marginais que passam pela Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo – confira a lista de restaurantes participantes aqui. Para participar é simples: ao estar dentro do raio das lojas participantes, os cupons aparecem automaticamente no aplicativo do McDonald’s, facilitando o acesso ao cafezinho e tornando a pausa no dia ainda mais especial.

Além disso, entre os dias 1⁰ e 31 de outubro, mais de 700 restaurantes do McDonald’s distribuirão café premium coado de 200ml grátis para comemorar o mês do café! Para ganhar é fácil: basta resgatar o cupom no app do Méqui e apresentar no balcão ou drive-thru dos restaurantes participantes – válido um resgate por CPF. Veja aqui a lista de restaurantes participantes.

E para acompanhar o cafezinho, nada melhor que um Pão de Queijo fresquinho. Nos McCafé, os clientes também encontram um cardápio de Café da Manhã recheado de opções, como o clássico Queijo Quente e o Egg Cheese Bacon, perfeitos para matar a fome na estrada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP