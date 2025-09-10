6 boas ideias para projetos de varandas

A varanda é um importante ponto de conexão entre o mundo exterior e o aconchego do lar, promovendo a entrada de luz nos projetos residenciais. Mas essa não é a única função: junto com os demais ambientes da área social, funciona como local de convivência, encontros, diversão e celebrações, uma vez que a arquitetura de interiores viabiliza transformá-la de inúmeras maneiras.

“Quem vive em apartamento, valoriza a importância de uma varanda bem trabalhada dentro do contexto do dia a dia, pois ela se torna um mirante para a cidade, um refúgio para a rotina e um lugar de profundo relaxamento“, analisa a arquiteta Mari Milani, acostumada em delinear o espaço com diferentes roupagens nas reformas que realiza.

E quais são essas finalidades que a varanda pode assumir? A profissional discorre sobre as possibilidades a partir de projetos que realizou.