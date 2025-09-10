6 boas ideias para projetos de varandas
Em um olhar contemporâneo, o ambiente ganhou diferentes funções que ajudam na otimização da área social e realizam os desejos dos moradores
Pluralidade: Com a entrada abundante da luz natural, as varandas são ótimos espaços para acomodar mesas de jantar, assim como a arquiteta Mari Milani realizou no projeto acima, além de áreas gourmet, cantinhos de estar e até aproveitar para o cultivo de plantinhas | FOTO: Erika Urbino
A varanda é um importante ponto de conexão entre o mundo exterior e o aconchego do lar, promovendo a entrada de luz nos projetos residenciais. Mas essa não é a única função: junto com os demais ambientes da área social, funciona como local de convivência, encontros, diversão e celebrações, uma vez que a arquitetura de interiores viabiliza transformá-la de inúmeras maneiras.
“Quem vive em apartamento, valoriza a importância de uma varanda bem trabalhada dentro do contexto do dia a dia, pois ela se torna um mirante para a cidade, um refúgio para a rotina e um lugar de profundo relaxamento“, analisa a arquiteta Mari Milani, acostumada em delinear o espaço com diferentes roupagens nas reformas que realiza.
E quais são essas finalidades que a varanda pode assumir? A profissional discorre sobre as possibilidades a partir de projetos que realizou.
O local ideal para o jantar
Para quem possui uma varanda com metragem generosa, inserir a mesa de jantar é uma excelente por dois principais motivos: liberar espaço para ampliar a sala de estar e torná-la multifuncional para receber tanto jantares mais formais, complementar o lado gourmet ou simplesmente ser o cenário descontraído para um café da manhã de um domingo. “Gosto muito de explorar essa potencialidade de uma ‘varanda de jantar'”, destaca Mari.
Ela orienta que a mesa pode estar centralizada ou em uma área adjacente, mais próxima da cozinha. Quanto aos formatos, tanto podem ser retangulares, quadradas como circulares, variando conforme a necessidade do morador e as características do espaço.
Para esse projeto, a arquiteta Mari Milani combinou uma mesa sofisticada com cadeiras com estrutura metálica e os assentos e encostos brancos, ambos com formas orgânicas | FOTO: Erika Urbino
Um segundo estar
A varanda também promove uma ligação direta com o bem-estar, a descompressão e o autocuidado. Por esse motivo, ela é magnífica quando o intuito do morador é ter um ambiente propício para desfrutar a vida mais ‘perto do céu’. Na configuração de uma sala de estar mais despojada, a arquiteta sugere uma composição com sofá, poltronas e mesas laterais e de centro. “Gosto de complementar com almofadas, tapetes, mantas e prateleiras para objetos decorativos e livros, pois aqui o intuito é deixar o clima muito mais leve, agradável e despojado“, diz ela.
Com décor aconchegante e comfy, nessa varanda idealizada pela arquiteta Mari Milani prevalecem cores em baixa saturação, principalmente o cinza, para promover o descanso e uma maior conexão com a iluminação natural. A madeira se fez presente nas mesas de centro e nos braços dos sofás, enquanto as plantinhas nas prateleiras de serralheria dourada complementam a estética dessa varanda de estar ideal para apreciar o pôr do sol, leituras e conversas | FOTO: Julia Herman
Cantinho do churrasco mimetizado
O espaço gourmet na varanda já é um clássico, uma vez que a área é excepcional para reunir os amigos, além de ser o melhor setor da casa para instalar a churrasqueira. Mas a estrutura precisa estar visível 100% do tempo? A resposta é não! Mari já executou projetos onde mimetizou a estrutura com portas personalizadas para a função.
Executada sob medida em MDF com lâmina natural de carvalho americano, a porta sanfonada desenhada pela arquiteta Mari Milani é responsável por ocultar a churrasqueira com coifa e a cuba, sempre que desejado pelos moradores. Com o fechamento, as lâminas de madeira em efeito painel ripado deixam o espaço livre para circulação na varanda | Projeto: arquiteta Mari Milani | FOTOS: Erika Urbino
Home bar e cantinho do café/chá
Para quem procura um local onde instalar o seu cantinho do café ou mesmo posicionar a adega ou a cervejeira, a varanda é uma das escolhas mais bacanas sobre esse recorte. Isso porque esses setores se sintonizam com a leveza proporcionada pela varanda – excelente para aquela pausa necessária durante o dia ou à noite. “Gosto de acrescentar uma poltrona confortável, uma chaise ou mesmo um sofá pequeno para que esse momento seja o mais prazeroso possível”, indica a arquiteta.
Nesse delicioso e estiloso bar projetado na varanda, a marcenaria planejada pela arquiteta Mari Milani permitiu que o espaço incluísse o combo adega e cervejeira, cristaleira com vidro reflecta, o cantinho com as bebidas destiladas e a máquina de café. Ela fechou o charme do espaço as formas orgânicas de um sofá e a mesa de centro | FOTOS: Mariana Camargo
Banco multiuso
Para quem deseja uma varanda funcional e acolhedora, é essencial oferecer possibilidades de assento, tanto para os moradores como para os convidados. E uma maneira interessante de otimizar espaço e oferecer esse suporte é contar com bancos multiusos. “A marcenaria sob medida auxilia na concepção, uma vez que aproveita a metragem disponível na varanda para desenhar uma peça personalizada“, explica Mari sobre a ideia que costuma empregar quando os clientes buscam inovações no décor do espaço.
Através da marcenaria sob medida, a arquiteta Mari Milani desenvolveu um canto alemão entre a sala de estar e a varanda unindo o rack da TV com um banco estofado de futon. Com o recurso, foi possível acomodar seis pessoas com comodidade. Além disso, o décor da varanda ficou completo com prateleiras onde a moradora pode cultivar suas plantinhas e deixá-las em contato com a luz do sol | FOTOS: Julia Herman
Varanda com sala de TV
O momento das séries preferidas pode ser desfrutado na varanda formatada como sala de TV. Para esse estilo de projeto, a profissional aponta: “É essencial pensar na vedação da luz solar, contando com persianas ou cortinas que barrem a entrada da iluminação de fora e deixem o ambiente confortável“. Para quem busca adicionar um toque de tecnologia, a automatização deixa o controle de luz ao toque de um controle ou aplicativo.
Para varandas com essa característica, além da persiana do teto ao piso, contar com sofás ou poltronas confortáveis é importantíssimo, visto que o ambiente precisa oferecer conforto para em frente à TV: aqui, a arquiteta Milani Milani apostou no design orgânico do mobiliário e previu a passagem da fiação dentro da parede | FOTO: Julia Herman
Sobre a arquiteta Mari Milani
@marimilani_arquiteta
Formada em arquitetura e urbanismo em 2009, pós-graduada em master arquitetura em 2012, com mais de 300 projetos realizados em lares e negócios, Mari Milani está sempre presente nas maiores feiras e eventos de design do mundo acompanhando e trazendo as últimas tendências de mercado para seus clientes.
Para ela, a construção de um ambiente transformador vai além de erguer paredes e distribuir cômodos; é a habilidade de criar um espaço que reflita a personalidade e os sonhos de cada cliente, pensando sempre no conforto e segurança. Cada projeto é uma oportunidade de criar sensações diferentes e únicas, seja por meio da iluminação, do formato ou da decoração.
