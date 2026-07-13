Depois de percorrer o Brasil com os espetáculos que reuniram milhares de espectadores e consolidaram Bruna Louise como um dos principais nomes do stand-up nacional, a humorista inicia um novo capítulo da carreira. No próximo 14 de julho, Bruna estreia “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”, em apresentação no Teatro Bradesco, em São Paulo. O espetáculo inédito promete um texto ainda mais afiado, provocador e irreverente.

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Inspirado em três arquétipos femininos — a deusa, a loba e a feiticeira —, o novo show explora diferentes facetas da mulher contemporânea, transitando entre força, autonomia, desejo, sensualidade e liberdade. Com seu humor característico, Bruna transforma experiências do cotidiano, relacionamentos e comportamentos em histórias que provocam identificação e muitas risadas.

Bruna Louise em nova fase

A nova fase marca uma Bruna ainda mais ousada no palco, sem abrir mão da espontaneidade e da interação com o público, marcas registradas de sua carreira. “Nesse show eu quero estar mais descontrolada, mais vingativa. Com menos filtro e nenhuma medicação.”, brinca Bruna Louise.

A estreia marca o início de uma nova turnê nacional, reafirmando a constante renovação da artista e sua capacidade de transformar temas atuais em uma comédia afiada, ácida e cheia de personalidade.

Data : 16 de Julho

Local :Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina, Campinas – São Paulo

Ingressos : https://ingressodigital.com/evento/19584,19585,19586,19587/bruna-louise-uma-deusa-uma-loba-uma-feiticeira