O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou uma indicação na Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Antônio Centurione Boer, localizada no Jardim Santa Eliza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com o parlamentar, a solicitação atende a reivindicações de moradores da região, que relataram condições precárias do pavimento da via. Segundo Gualter, a avenida apresenta desgaste significativo, com buracos, ondulações e diversas irregularidades que comprometem a segurança dos motoristas e dificultam a circulação de veículos.

Fala Guálter

“A Avenida Antônio Centurione Boer é uma importante via de circulação do bairro e precisa de uma intervenção para garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para quem passa pelo local diariamente”, destaca.

Na indicação o autor solicita que a administração municipal, por meio do setor competente, realize os estudos e adote as providências necessárias para executar o recapeamento asfáltico em toda a extensão da avenida, proporcionando mais conforto, segurança e mobilidade à população.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Gutão do Lanche acompanha obra de reforma de sarjetão no São Jerônimo

O vereador Gutão do Lanche (Agir) acompanhou na quarta-feira (8), com o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, a execução de serviços de reforma do sarjetão no cruzamento entre a Rua Humberto Polo e a Rua Júlio Justi, no bairro São Jerônimo.

Durante a visita, o parlamentar destacou que a execução do serviço atende à uma indicação de sua autoria, após uma vistoria no local, quando constatou que havia um desnível no pavimento que estava atrapalhando o fluxo de veículos e causando a insegurança para pedestres.

“Essa é uma intervenção importante para garantir mais segurança e melhor mobilidade para todos que passam por aqui, especialmente os motoristas e os comerciantes da região. Seguimos fiscalizando e acompanhando os trabalhos para que a obra seja executada com qualidade e traga benefícios para toda a população”, disse.