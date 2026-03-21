Busca por centenários de Hortolândia para homenagem ainda está ativa
População pode indicar idosos com 100 anos de vida ou mais para participarem de evento da Prefeitura em maio
A Prefeitura de Hortolândia já trabalha nos preparativos para a festa “Envelhecer é a arte do saber viver”, que celebra os centenários da cidade com uma homenagem àqueles que ajudaram a construir Hortolândia.
Por isso, quem conhece alguém que tenha 100 anos de vida ou mais e seja morador da cidade, deve entrar em contato com o Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas, órgão da Secretaria de Governo, para indicar o homenageado.
O evento de homenagem será no dia 22 de maio, próximo da data instituída pelo calendário oficial como Dia Municipal das Pessoas Centenárias (17 de maio). Até agora, a busca pelos centenários já rendeu 3 inscrições.
Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas
Prefeitura de Hortolândia
Palácio dos Migrantes Prefeito Ângelo Augusto Perugini
Rua Rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100 – Jardim Metropolitan
(19) 3965-1400 ramal 6688
