O vereador Lucas Leoncine (PSD) tem agido nos bastidores como se já fosse o novo presidente da Câmara de Americana. Ele já teria negociado com um grupo de portais da cidade.

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A eleição só vai acontecer entre a última sessão deste ano e o início do ano que vem e ainda existe muita água para passar por debaixo da ponte da corrida eleitoral.

Leoncine e valores mais altos

Talvez em uma tentativa de obter apoio para sua campanha, ele estaria ofertando valores de mídia mais altos que os atuais praticados pelo presidente Leo Da Padaria (PL)

O movimento de Leoncine causa mal-estar ao próprio Léo, adianta um processo que deveria ser discutido somente depois da eleição para deputados e governador e exclui outros prováveis concorrentes.

LECO E MAIS– Quem também estaria atrás de ser presidente da Câmara de Americana no último biênio do atual mandato é Leco Soares (Podemos). Ele também está em segundo mandato, como Fernando da Farmácia (PSD) e o próprio LL.

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