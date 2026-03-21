Empresa é multada por cortar árvores em obra na Avenida Rebouças, em Sumaré

Prefeitura autuou e multou (R$ 6.890,00) empresa responsável por reforma em avenida por suprimir árvores em desacordo

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Sumaré informa que a empresa responsável pelas obras na Avenida Rebouças foi autuada e multada após a constatação de supressão de árvores em desacordo com os procedimentos e diretrizes estabelecidos pelo município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, a empresa descumpriu exigências técnicas previamente definidas no processo de licenciamento ambiental, que regulamenta a retirada e compensação de indivíduos arbóreos.

Diante da irregularidade, foram adotadas imediatamente as medidas cabíveis por parte do poder público, incluindo:

•Aplicação de multa ambiental no valor de R$ 6.890,00;

•Determinação de compensação ambiental com o plantio de 105 árvores nativas no município;

•Exigência de acompanhamento técnico pelo período de 36 meses, com apresentação de relatórios de monitoramento.

A administração municipal reforça que todas as obras executadas no município devem seguir rigorosamente os critérios legais e ambientais estabelecidos, e que não haverá tolerância para o descumprimento das normas.

A Prefeitura destaca ainda que atua de forma permanente na fiscalização e na preservação ambiental, garantindo que eventuais irregularidades sejam devidamente apuradas e penalizadas, sempre em defesa do interesse público e do equilíbrio ambiental da cidade.

Leia Mais notícias da cidade e região