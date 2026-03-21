A Prefeitura de Americana, inicia neste domingo (22), a partir das 9h, a programação da Semana da Água, em comemoração ao Dia Mundial da Água e ao aniversário de 25 anos do projeto Barco Escola da Natureza. A ação acontece por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Água e Esgoto (DAE).

As atividades serão realizadas na Orla da Praia dos Namorados, com solenidade de abertura e atividades voltadas à população, como distribuição de materiais educativos, de mudas e sementes, soltura de alevinos na represa, passeio de barco, entre outras ações.

“A Semana da Água reunirá uma programação diversificada, visando envolver todos os públicos em prol da preservação do meio ambiente, dos recursos hídricos e das boas práticas de sustentabilidade. Neste domingo, a abertura será especial com a comemoração do Dia Mundial da Água e a celebração dos 25 anos do projeto Barco Escola da Natureza, um marco para a cidade no desenvolvimento da educação ambiental”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Serão promovidas as seguintes atividades:

Semana da água

9h – Solenidade de abertura

9h30 – Soltura de alevinos

10h – Início dos passeios de barco e oficinas de educação ambiental

No espaço expositivo do Barco Escola da Natureza será abordado o tema “Mudanças Climáticas e seus impactos sobre a água”. O passeio de barco contará com monitores que irão explanar sobre a recuperação e preservação dos recursos hídricos, com destaque para a Represa do Salto Grande, além de aspectos da fauna e da flora local.

Enquanto acontecem as saídas de barco, o público também poderá participar das oficinas de educação ambiental, realizadas em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e o projeto Sementinhas.

As atividades são gratuitas e abertas ao público. A sede do Barco Escola fica na Rua José Ferreira Coelho, 815, na Orla da Praia dos Namorados.

A programação completa da Semana da Água de Americana pode ser consultada no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

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