Feirão da BRK oferece até 65% de desconto para devedores em Sumaré

Campanha segue até 31 de março e inclui parcelamentos facilitados em diversos canais de atendimento

Começou na segunda-feira (16) o Feirão Quinzena do Consumidor promovido pela BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré. A campanha tem como objetivo facilitar a negociação de débitos em atraso, oferecendo condições especiais para que os clientes possam regularizar suas contas.

A ação segue até o dia 31 de março e disponibiliza descontos de até 65% para pagamento à vista, além de opções de parcelamento que se adaptam à realidade financeira dos consumidores.

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De acordo com a concessionária, as negociações podem ser realizadas com parcelamento em até 36 vezes nos canais próprios de atendimento. Já no cartão de crédito, é possível parcelar em até 21 vezes por meio da agência virtual Minha BRK ou de plataformas parceiras, como Serasa Limpa Nome e Flexpag.

Segundo o coordenador comercial da BRK, Adriano Mendonça, a iniciativa busca apoiar os clientes na regularização de débitos, contribuindo para a manutenção do abastecimento e evitando impactos financeiros.

“Nosso objetivo é auxiliar os clientes no pagamento de suas contas pendentes, oferecendo oportunidades reais de negociação e garantindo a continuidade dos serviços essenciais”, destaca.

Os clientes podem consultar as condições disponíveis e escolher a melhor forma de pagamento por meio dos canais digitais ou presencialmente.

Serviço:

Feirão Quinzena do Consumidor BRK

Período: de 16 a 31 de março

Canais de negociação:

Agência virtual: minhabrk.com.br

Parceiros: Serasa Limpa Nome e Flexpag

Atendimento presencial: Rua Emílio Leão Brambila, nº 300, Vila Menuzzo – Sumaré

Horário: das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira

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