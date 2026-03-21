Hortolândia: Jd. Novo Ângulo recebe ampliação de sistema de drenagem

Prefeitura acompanha obra realizada por empreendimento particular na Rua Damião Antônio da Silva

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Avança a obra de contenção de erosão na Rua Damião Antônio da Silva, no Jd. Novo Ângulo. Nesta segunda-feira (16/03), estruturas de concreto chamadas aduelas foram aterradas no trecho, que fica próximo do cruzamento com a avenida Panaíno, paralelo ao Corredor Metropolitano. O local foi interditado e sinalizado pela Prefeitura de Hortolândia no dia 10 de fevereiro, quando após fortes chuvas, o solo cedeu próximo de uma adutora da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

De acordo com a Secretaria de Obras, o trabalho de ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais já estava pactuado entre a Prefeitura e um empreendimento particular em instalação na região, como contrapartida. Por conta da erosão, as obras foram antecipadas. Além da ampliação da drenagem realizada pelo empreendimento, a Sabesp reconstruirá a adutora, sendo dois tipos de tubulações diferentes afetados pela erosão.

Desvios de trânsito

Motoristas que acessariam o trecho da rua que está interditado, agora devem seguir pelo Corredor Metropolitano até a rua Osvaldo de Souza, à direita, de onde é possível alcançar a rua Damião Antônio da Silva normalmente. A Prefeitura pontua que a interdição não traz impactos ao trânsito nem às famílias da região, já que a erosão foi registrada pontualmente do lado direito da via, onde não há imóveis.

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