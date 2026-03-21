5 motivos para se orgulhar do SUS

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade exalta o sistema público de saúde brasileiro no Dia do Orgulho SUS, celebrado em 21 de março

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado por diversas entidades e instituições nacionais e internacionais um dos maiores programas de saúde pública do mundo, tanto pelos serviços prestados quanto pela sua abrangência. O sistema promove tratamentos, diagnósticos, além de ações de prevenção e promoção da saúde, sendo também uma importante ferramenta de combate às iniquidades sociais e econômicas no país. No Dia do Orgulho SUS, celebrado em 21 de março, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) destaca cinco motivos para valorizar a existência de um dos maiores patrimônios brasileiros.

“O SUS é composto por milhões de profissionais que, diariamente, levam cuidado, saúde e prevenção a toda a população brasileira. Sendo um dos maiores e mais completos sistemas públicos de saúde do mundo, o SUS alcança lugares onde muitas vezes não há estrutura física permanente, por meio de barcos e ambulanchas, além de reduzir a mortalidade por doenças altamente transmissíveis com campanhas de vacinação. Temos e devemos nos orgulhar de um sistema como o SUS, que é um dos maiores patrimônios do Brasil”, explica Fabiano Guimarães, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.

5 motivos para se orgulhar do SUS

1 – O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo

Ao ofertar serviços de saúde que vão desde a Atenção Primária à Saúde até tratamentos de alta complexidade, como terapias oncológicas e transplantes, o SUS também atua na distribuição gratuita de medicamentos, na fiscalização de agrotóxicos e em inspeções sanitárias em aeroportos e portos. O sistema ainda promove a doação de sangue e de leite humano, a vigilância da qualidade da água, entre muitas outras atribuições fundamentais para a saúde pública.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 213 milhões de brasileiros dependem direta ou indiretamente do SUS, que realiza aproximadamente 2,8 bilhões de atendimentos por ano, contando com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação.

2 – Estratégia Saúde da Família promove atendimento a quem mais precisa

Por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), o SUS oferece atendimento com consultas, diagnósticos, tratamentos, ações de prevenção, campanhas de promoção da saúde e acompanhamento pré-natal.

As equipes da ESF atuam tanto em grandes centros urbanos quanto em regiões remotas do país, atendendo populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e comunidades rurais sem acesso fácil à estrutura médico-hospitalar. Atualmente, são mais de 50 mil equipes distribuídas em todo o território nacional, compostas por médicos(as), enfermeiros(as), técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Muitas dessas equipes, têm médicos(as) de família e comunidade, profissionais especializados no cuidado integral e contínuo das pessoas, famílias e comunidades, atuando na prevenção de doenças, no acompanhamento ao longo da vida e na coordenação do cuidado dentro da rede de saúde.

3 – Atendimento universal e sem discriminação

O SUS promove o cuidado em saúde considerando as especificidades de diferentes populações e territórios. Comunidades urbanas densamente povoadas, como as de grandes capitais, contam com Unidades Básicas de Saúde que permitem às equipes compreender como fatores sociais, ambientais e territoriais impactam a saúde das pessoas que ali vivem.

Programas específicos também garantem assistência a populações em maior vulnerabilidade. O Consultório na Rua, por exemplo, atende pessoas em situação de rua, acompanhando tratamentos e promovendo cuidado contínuo. Já a saúde prisional assegura atendimento às pessoas privadas de liberdade, por meio de equipes que atuam dentro das unidades prisionais, garantindo acesso ao direito fundamental à saúde.

4 – Calendário gratuito de vacinas entre os mais completos do mundo

O Brasil possui, por meio do SUS, um dos calendários de vacinação gratuitos mais completos do mundo, incorporando novas imunizações conforme as necessidades da população e os avanços científicos. Um exemplo foi a disponibilização da vacina contra a covid-19 para a população brasileira. Mais recentemente, também foram incorporadas novas vacinas, como as destinadas à prevenção da bronquiolite e da dengue. A vacinação ao longo das últimas décadas transformou profundamente a realidade sanitária do país, aumentando a expectativa de vida e reduzindo doenças graves, como poliomielite, sarampo e coqueluche.

5 – Produção científica com estudos e pesquisas

O SUS também impulsiona o desenvolvimento científico nacional, contribuindo para a criação de tecnologias que inovam tratamentos e previnem doenças. A produção científica brasileira viabiliza o desenvolvimento de novos fármacos, métodos de prevenção e vacinas, como as voltadas para covid-19 e dengue. Essa capacidade fortalece a autonomia científica do país e demonstra o potencial do SUS de integrar pesquisa, inovação e cuidado, ampliando o acesso da população a avanços importantes para a saúde.

Sobre a Medicina de Família e Comunidade

A Medicina de Família e Comunidade é uma especialidade médica, assim como a cardiologia, neurologia e ginecologia, entre outras. O médico/a de família e comunidade (MFC) é o especialista em cuidar das pessoas, da família e da comunidade no contexto da Atenção Primária à Saúde. Ele acompanha as pessoas ao longo da vida, independentemente do gênero, idade ou possível doença, integrando ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Esse profissional atua próximo aos pacientes antes mesmo do surgimento de uma doença, realizando diagnósticos precoces e os poupando de intervenções excessivas ou desnecessárias.

Sobre a SBMFC

A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade é a entidade nacional que congrega médicas e médicos que atuam em unidades de atenção primária em saúde e outros serviços de saúde, incluindo os da Estratégia de Saúde da Família (ESF), prestando atendimento médico geral, integral e de qualidade a indivíduos, famílias e comunidades. Inclui também professores, preceptores, gestores, pesquisadores e outros profissionais que atuam ou estão interessados nesta área.

Leia + sobre saúde