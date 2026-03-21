O União Barbarense entra em campo hoje para garantir vaga na fase final da Série A3. Todos os jogos da última rodada acontecem no mesmo horário, a partir das 15h.

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O rival Rio Branco também joga, mas só para cumprir tabela. O Tigre conseguiu se livrar da ameaça do rebaixamento na última rodada ao bater o União Suzano fora de casa.

O Rio Branco recebe o Bandeirante de Birigui e os dois times não têm mais nada em disputa. Será um jogo de compadres para os técnicos poderem testar alguns jogadores.

DECISÃO PRO UNIÃO

O UAB venceu a Itapirense por 1 a 0 na noite do último sábado e se aproximou da classificação para a fase final da série A3 do Campeonato Paulista.

O Leão da Treze foi a 24 pontos e agora joga por um empate na rodada final para avançar no grupo que vai tentar o acesso para a Série A2 do ano que vem.

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