A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou, nos últimos dias, a limpeza do Ecoponto localizado no Jardim Gerivá e dará início, na próxima segunda-feira (23), aos serviços de manutenção no ecoponto do Planalto do Sol.

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Para a execução dos trabalhos, a unidade do Planalto do Sol permanecerá fechada já a partir deste domingo (22).

As ações integram a rotina de manutenção dos ecopontos do município e têm como objetivo garantir melhores condições de uso para a população, além de contribuir para a preservação ambiental e a saúde pública.

Os serviços incluem a remoção de resíduos descartados nos locais, organização das caçambas e adequação das áreas para o recebimento correto dos materiais permitidos. Em fevereiro, a Prefeitura realizou a limpeza do EcoP do Parque Olaria.

Os ecopontos são espaços destinados ao descarte adequado de resíduos como entulho de pequenas obras, restos de poda, móveis inservíveis e recicláveis, evitando o descarte irregular em vias públicas, terrenos baldios e áreas verdes.

No município, as unidades estão localizadas no Parque Olaria (Avenida Independência, 51), no Jardim Gerivá (Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1.130) e no Planalto do Sol (Avenida Charles Keese Dodson, 305).

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que o uso correto dos ecopontos é fundamental para manter a cidade limpa e reduzir impactos ambientais. A população deve respeitar os tipos de resíduos aceitos e os horários de funcionamento, colaborando para que os espaços continuem atendendo a comunidade de forma eficiente.

A força dos ecopontos

Além de oferecer destino adequado aos resíduos, os ecopontos fazem parte das ações permanentes do Município voltadas à educação ambiental e à promoção de práticas sustentáveis. Em caso de dúvidas sobre o descarte, os munícipes podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (19) 3459-1480 ou pelos canais oficiais do Município.

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