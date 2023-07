No dia da estreia da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino, a Semrush, plataforma de gerenciamento de visibilidade online e criação de marketing de conteúdo, divulga levantamento para entender como está o interesse dos brasileiros pelo campeonato. Para obter os números, a empresa monitorou como foram as buscas na internet por termos relacionados a competição e comparou com os números do evento masculino do último ano, buscando as principais palavras relacionadas ao tema.

O futebol feminino ganhou destaque em 2023, principalmente devido às transmissões dos principais campeonatos em TV aberta, como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. Com isso, a modalidade passou a ser mais difundida para o público, abrindo espaço para seu crescimento e a sua popularização no país em pleno ano de Copa do Mundo.

“À véspera de um evento tão grandioso como uma Copa do Mundo Feminina, o assunto passa a ficar na boca do povo e isso pode ser visto nas redes sociais e mídia tradicional. O mundial mobiliza grande parte dos meios de comunicação e faz com que as atenções estejam voltadas para a competição, abrindo espaços para discutir sobre a modalidade”, comenta Beatriz Loducca, head de comunicação da Outfield, 1ª gestora de recursos da América Latina focada nas oportunidades de investimentos em esporte tradicionais, entretenimento e jogos eletrônicos.

De acordo com o levantamento, no Brasil, o termo “Copa do Mundo” foi pesquisado 135 mil vezes em junho de 2023. Em outubro de 2022, mês que antecedeu o campeonato masculino, o termo foi procurado 823 mil vezes, número 509.63% maior do que pelo campeonato feminino. Quando especificada a competição, “Copa do Mundo Feminina” teve um pouco mais de buscas no período, registrando 201 mil. Confira:

Termos mais pesquisados sobre o campeonato em junho de 2023:

Copa do Mundo Feminina – 201 mil Copa do Mundo – 135 mil Taça da Copa do Mundo – 14.8 mil Quando começa a Copa do Mundo Feminina? – 12.1 mil Copa do Mundo 2023 – 9.9 mil Jogos da Copa do Mundo – 6.6 mil Tabela da Copa do Mundo – 5.4 mil Última Copa do Mundo – 5.4 mil Copa do Mundo Brasil – 5.4 mil Figurinhas Copa do Mundo – 4.4 mil

“Mesmo estando às vésperas de uma Copa do Mundo, os números de interesse se mostram baixos em relação a Copa do Mundo masculina, muito embora estejamos falando de produtos distintos e em estágios de desenvolvimento completamente diferentes de forma que isso impõe desafios neste comparativo.” pontua Beatriz Loducca. “Contudo é importante ressaltar que houveram avanços importantes na modalidade feminina no ciclo pós Copa de 2019, trazendo-a para seu momento mais midiático com transmissão em TV aberta na principal emissora do país, avanços esses que devem ser sustentados de forma perene no próximo ciclo para seguir o curso de desenvolvimento da modalidade.” finaliza

Se compararmos as buscas pelos jogadores mais conhecidos de ambos os gêneros, veremos que as diferenças são ainda maiores. Em outubro de 2022, o nome de Neymar foi procurado 1.8 milhões de vezes na internet, enquanto Marta teve 135 mil pesquisas no mês que antecede o campeonato feminino. Em junho deste ano, por ter se envolvido em diversas polêmicas, o nome do jogador foi ainda mais pesquisado, registrando 3.35M de buscas, número 2381.48% maior do que o de Marta no mesmo período.

Nomes da seleção feminina mais pesquisadas pelos brasileiros em junho de 2023:

Marta – 135 mil Mônica – 49.5 mil Pia Sundhage – 33.3 mil Bia Zaneratto – 33.3 mil Camila – 27.1 mil Tamires – 27.1 mil Ana Vitória – 22.2 mil Cristiane – 22.2 mil Luana – 18.1 mil Debinha – 18.1 mil

