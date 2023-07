O Hospital São Luiz de Campinas conta com pronto-socorro obstétrico exclusivo para atendimento de gestantes, com dois obstetras plantonistas disponíveis 24h por dia, sete dias por semana, além de um especialista em medicina fetal e ultrassonografia 3D.

“Durante a gravidez podem ocorrer intercorrências, e por isso é fundamental que a mulher esteja atenta a sinais que possam comprometer tanto sua saúde quanto a do bebê que irá nascer. Mesmo com acompanhamento pré-natal regular, em alguns casos deve-se procurar o pronto-socorro obstétrico”, afirma Ana Paula Alonso Monte Claro, coordenadora da UTI Neonatal do São Luiz Campinas.