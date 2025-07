As marcas BYD e GWM já somam 8,8% de participação de mercado nacional total de carros. Modelos como o Dolphin Mini, com maior autonomia e menor custo de manutenção, vêm ganhando espaço entre os motoristas de aplicativo e consumidores que priorizam eficiência e economia, especialmente no Sul do país.

Com 1.129.004 veículos emplacados entre janeiro e junho, o setor registrou alta de 6,7% em relação ao mesmo período de 2024 – de acordo com a Bright Consulting. Além de analisar as variações de preços e desempenho por tipo de combustível, marca, modelo e idade do veículo, o levantamento também destaca o avanço dos eletrificados e a valorização dos usados no mês de junho.

Elétricos em junho, BYD à frente

Foram emplacados 15.525 veículos eletrificados em junho. Apesar da queda de 6,7% frente ao mês de maio, o volume representa uma alta de 8% na comparação anual. Pela primeira vez no ano, modelos 100% elétricos (BEV) e híbridos plug-in (PHEV) responderam por mais de 85% das vendas do segmento, impulsionados por

Segundo o AutoAcrefi, o comportamento de preços segue a tendência dos meses anteriores: leve queda nos veículos 0 km (-0,23%) e seminovos (-0,29%), com valorização dos usados (0,29%). O movimento reflete uma demanda crescente por modelos mais acessíveis, em um contexto de crédito restrito e Selic ainda em 15% ao ano. Outro destaque do estudo é o crescimento das vendas diretas (modalidade que inclui negócios com frotistas, locadoras e empresas) que representaram 51% do total em junho, ante 42,5% no mesmo mês de 2024.

“O setor automotivo brasileiro mostra resiliência diante dos desafios macroeconômicos. A entrada de novos players, a maior oferta de eletrificados e a força das vendas corporativas têm redesenhado o perfil do consumo no país”, afirma Cintia Falcão, membro da diretoria executiva da Acrefi.

O desempenho positivo também se estende ao mercado de duas rodas. No primeiro semestre, foram emplacadas 1.029.298 motocicletas – um crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com uma leve retração de 7,2% frente a maio, o setor continua aquecido e já representa cerca de 44% dos veículos comercializados no país. Marcas como Shineray e Bajaj se destacaram, com altas de 93,3% e 222%, respectivamente, no semestre. O estudo também aponta o avanço das motos elétricas, que tiveram mais de 5 mil unidades licenciadas no período – crescimento de 52,5% na comparação anual, lideradas por fabricantes como VMoto, GCX e Shineray.

