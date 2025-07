A adrenalina e a diversão tomarão conta de Santa Bárbara d’Oeste neste domingo (27), com a realização do Circuito de Carrinho de Rolimã. O evento acontece das 10h às 16h, na Rua da Agricultura com a Avenida Juvenal Siqueira, no Terras de Santa Bárbara, reunindo apaixonados por velocidade e nostalgia em uma programação gratuita para toda a família.

Com organização do grupo Kamikaze Rolimã e realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Esportes, o circuito contará com diversas atrações, incluindo a tradicional Corrida Kids, que terá largada às 11h30. As inscrições para a corrida serão feitas no próprio local, a partir das 10h, e é obrigatório o uso de capacete para os participantes.

Além da corrida, o público poderá aproveitar o Passeio de Rolimã, curtir os sabores dos food trucks, e se divertir com carrinhos gratuitos disponíveis para brincadeiras. A orientação da organização é que os participantes levem seus capacetes e compareçam usando calçados fechados, garantindo a segurança durante as atividades.

Circuito de Carrinho de Rolimã

Data: Domingo, 27 de julho de 2025

Horário: Das 10h às 16h

Local: Rua da Agricultura / Avenida Juvenal Siqueira – Terras de Santa Bárbara

Mais informações: (19) 99460-1569

Leia + sobre esportes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATS