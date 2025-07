Dois acidentes com carretas atrapalharam bastante o trânsito em dois pontos da região no começo da tarde desta sexta-feira. O primeiro deles aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste na altura do Conjunto Roberto Romano.

A carreta tombou na rotatória da entrada do bairro, que o liga a rodovia SP 306 e respectivamente ao centro da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Já em Americana a carreta perdeu o controle e acabou ficando parada no canteiro central depois de fazer o L. O congestionamento neste caso foi de mais de 10 km e causou muita dor de cabeça a quem passava em Americana no sentido interior.

Os dois acidentes aparentemente não deixaram feridos

Leia Mais notícias da cidade e região