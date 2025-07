Tivoli promove oficina gratuita de pintura em miniaturas 3D com tema Smurfs

O Tivoli Shopping realiza neste final de semana (dias 26 e 27 de julho), mais uma experiência criativa e gratuita para toda a família: a Oficina de Pintura de Miniaturas 3D, com o tema Smurfs. A ação acontece das 14h às 18h, com entrada por ordem de chegada.

A atividade é realizada em parceria com a 3D Education Store e permite que as crianças pintem miniaturas em 3D exclusivas, que poderão ser levadas para casa como lembrança da experiência.

Cada oficina tem duração média de uma hora, com 15 vagas por turma. A ação é indicada para crianças de todas as idades e, caso os pequenos ainda precisem de apoio, os pais ou responsáveis podem participar junto na pintura.

“A oficina de pintura em 3D é uma atividade que une criatividade, interação familiar e muita diversão. Acreditamos que experiências como essa ajudam a fortalecer os laços entre pais e filhos, além de proporcionar momentos únicos de lazer durante as férias”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Com o tema Smurfs – filme que estreou recentemente e está em cartaz no Moviecom do Tivoli Shopping -, os participantes terão a chance de colorir personagens queridos em miniaturas feitas com impressão 3D, em uma atividade lúdica que desperta o senso artístico e encanta todas as idades.

“É sempre gratificante proporcionar uma experiência que estimula o desenvolvimento das crianças de forma tão divertida. O mais legal é ver a alegria delas ao final, quando levam a miniatura colorida para casa. É uma lembrança afetiva e criativa”, comenta Tatiana Aquino, responsável pela 3D Education Store.

Serviço:

Oficina de Pintura de Miniaturas 3D – Tema Smurfs

📅 Dias: 26 e 27 de julho de 2025

🕒 Horário: das 14h às 18h

📍 Local: Tivoli Shopping

🎟 Evento gratuito | Por ordem de chegada | 15 vagas por turma

