BYD Mini deve chocar mercado esta semana

O mercado de automóveis deve ficar em polvorosa esta semana

Em meio à expectativa do lançamento do BYD Dolphin Mini, a montadora chinesa surpreendeu e revelou o subcompacto elétrico neste domingo (25) no Domingão do Huck, da TV Globo. O subcompacto elétrico já pode ser reservado por meio do site Mercado Livre, e com um QR Code liberado no programa, o interessado pode obter R$ 10.000 desconto no preço final do produto.

Vale lembrar que o valor do BYD Dolphin Mini será revelado nesta semana, mais precisamente na próxima quarta-feira (28). Seu preço deve partir de R$ 100 mil nas opções mais básicas. Mas tem operadores apostando que o carro pode chegar por até R$ 90 mil. A opção de cinco lugares deve chegar mais adiante, e o valor será de R$ 120 mil.

Além de brigar no segmento dos elétricos, o preço do Dolphin Mini o coloca para incomodar até alguns hatches a combustão em suas versões mais caras, como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e VW Polo. Agora, com o anúncio do preço, o Mini entra de vez no jogo e tem tudo para surpreender no mercado brasileiro assim com o o irmão mais velho BYD Dolphin.

Como chega o BYD Dolphi Mini

Em dimensões, o BYD Dolphin Mini tem 3.780 mm de comprimento, 1.715 mm de largura, 1.580 mm de altura, além de 2.500 mm de entre-eixos. Pouco menos de entre-eixos que um VW Polo, algo que chama atenção em um subcompacto, que para efeito de comparação é 10 centímetros mais longo que um Renault Kwid. O porta-malas tem capacidade para apenas 230 litros.