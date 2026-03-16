Americana recebe este final de semana — dias 21 e 22 de março de 2026, às 20h, a estreia do espetáculo teatral “Cadê Meu Marido?”, uma comédia leve e acessível para toda a família. A montagem acontece no Fábrica das Artes, espaço reconhecido pela formação e incentivo a novos artistas da região.

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A história começa em uma segunda-feira aparentemente comum. Lúcia acorda e percebe que o marido desapareceu sem qualquer explicação. A partir daí, a casa se transforma em um território de confusão, decisões improváveis e situações fora de controle. Telefonemas, visitas inesperadas, palpites excessivos e autoridades nada eficientes fazem o cotidiano escalar rapidamente para um caos cômico.

Com ritmo ágil e humor de observação, o espetáculo aposta em situações familiares, relações afetivas e no desespero leve de quem tenta colocar ordem onde tudo desanda. Sem recorrer a exageros ou temas polêmicos, “Cadê Meu Marido?” constrói sua comicidade a partir do cotidiano, do afeto e da tentativa desesperada de resolver tudo imediatamente.

A direção é de Kewin Lima, que imprime à montagem uma linguagem dinâmica, inspirada na comédia popular dos anos 2000, com entradas e saídas rápidas, personagens de personalidade forte e uma sequência constante de acontecimentos que se acumulam como um efeito dominó.

O elenco reúne Michelle Godoy, Maiara Oliveira, Elliott de Souza, Matheus Garcia, Mary Piconi, Sally Pertile, Guilherme Estolomo e Kimberlly Pertile.

O espetáculo marca a estreia teatral da Cumbuca Criativa, grupo criado em 2025 a partir da união de artistas formados no Teatro Fábrica das Artes. Com atuação em conteúdos audiovisuais, vídeos de humor e projetos autorais, a Cumbuca Criativa dá início à sua trajetória nos palcos com uma comédia pensada para dialogar diretamente com o público local.

“Cadê Meu Marido?” é um convite ao riso e ao reconhecimento. Uma história simples que rapidamente sai do controle e transforma uma casa comum em um campo de batalha doméstico cheio de confusão e humanidade.

SERVIÇO

Espetáculo: Cadê Meu Marido?

Datas: 21 e 22 de março de 2026

Horário: 20h

Local: Fábrica das Artes

Endereço: Rua Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder – Americana/SP

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/cade-meu-marido/3293999

Classificação: 10 anos

Instagram: @cumbucacriativa_