O vereador Pastor Pr Miguel Pires (PRD) se reuniu no último dia 6 com o secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, e com a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi, para discutir o funcionamento do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) na rede pública municipal de saúde.

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Durante o encontro o parlamentar afirmou que os pacientes de Americana possuem muitas reclamações quanto à longa espera para atendimentos de menor complexidade. Pastor Miguel destacou também que o Cross – sistema digitalizado da secretaria estadual de Saúde que permite a visibilidade da situação da rede assistencial nas diversas regiões de saúde e o acompanhamento de suas atividades – é uma ferramenta essencial para agilizar esse processo.

Fala Pr Miguel Pires

“Embora o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi conte com um setor estratégico, o Núcleo Interno de Regulação, cuja atuação impacta diretamente na qualidade do serviço, promovendo decisões mais assertivas e facilitando os encaminhamentos entre os serviços da rede regional, ainda há muitas reclamações quanto à longa espera, sobretudo para a realização de procedimentos considerados de menor complexidade”, comentou.

Pastor Miguel Pires também relatou que tem buscado informações e providências que contribuam para o aumento da capacidade de atendimento e para uma maior transparência do sistema. Além disso, destacou que tem buscado recursos que possibilitem a contratação temporária de profissionais da saúde, permitindo a realização de mutirões para procedimentos mais rotineiros e de menor complexidade, desafogando a demanda reprimida e agilizando o acesso da população aos serviços.