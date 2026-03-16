Um acidente com motos na rodovia Anhanguera em Americana deixou o trânsito ruim no começo da noite desta segunda-feira.

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O choque que deixou um homem ferido aconteceu próximo a um posto de gasolina na saída para a região da Praia dos Namorados no sentido interior.

O choque envolveu moto e o resgate foi chamado para levar a vítima.

Acidente ‘ferra’ trânsito

O trânsito segue ruim no sentido Limeira com a polícia rodoviária orientando o trânsito. Uma das faixas ficou fechada para o resgate o grande número de carros, caminhões e ônibus gerou congestionamento.

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