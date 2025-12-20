As visitas dos cães terapeutas aos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde encerraram o ano com um balanço especial de uma das iniciativas mais emocionantes desenvolvidas ao longo de 2025 em Americana.

Eles atual no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e na Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia).

Ao todo, 35 encontros foram promovidos este ano, levando carinho, acolhimento e momentos de leveza. A ação alcançou aproximadamente 1.050 pessoas, que puderam sentir os benefícios terapêuticos proporcionados pelos animais.

As visitas, realizadas de forma programada e seguindo critérios de segurança, ocorreram em diferentes setores do hospital, incluindo enfermarias, pediatria, oncologia e áreas de convivência. A presença dos cães proporcionou sorrisos, alívio emocional e estímulo positivo para pacientes em recuperação ou em tratamento prolongado.

Profissionais relatam que, em muitos casos, os cães terapeutas ajudam a reduzir a ansiedade, promover bem-estar e até favorecer a resposta clínica ao tratamento, especialmente em momentos de maior fragilidade emocional. Para os acompanhantes, as visitas também representam um respiro no cotidiano hospitalar, oferecendo conforto e um ambiente mais acolhedor.

Elogio aos Cães terapeutas

“Vocês não imaginam o quanto a visita foi especial no dia 25 de novembro, no Hospital Municipal. Minha sogra passou o dia inteiro chamando pela cachorrinha dela, e à noite eles levaram uma cadelinha tão parecida com a nossa. Foi um gesto de amor que tocou profundamente toda a família. Na madrugada do dia 27, ela faleceu.

E a última foto dela foi justamente ao lado da cachorrinha, no hospital. Eu não tenho palavras para agradecer por terem proporcionado esse último momento tão especial para ela. Esse cuidado e essa sensibilidade ficarão para sempre na nossa memória”, relatou Luisa Miqueletti, acompanhante da paciente.

A iniciativa faz parte das ações de humanização do Hospital Municipal, que busca fortalecer o cuidado integral, reconhecendo que saúde envolve não apenas o corpo, mas também o afeto e a conexão emocional. O sucesso das visitas reforça a importância das terapias assistidas por animais como parte do ambiente hospitalar.

“A presença dos cães terapeutas no HM e na Unacon reforça o nosso compromisso com o cuidado integral. Eles levam acolhimento, conforto emocional e bem-estar não apenas aos pacientes, mas também aos acompanhantes e profissionais. Alcançar cerca de mil pessoas com essa ação mostra que a humanização é um pilar fundamental da nossa forma de cuidar”, destacou o diretor geral do hospital, Ruy Santos.

Ao completar 35 visitas no ano, o hospital celebra não apenas um número, mas centenas de histórias tocadas pelo carinho de cada cão terapeuta, um gesto simples que transforma rotinas, ilumina dias difíceis e lembra que, mesmo dentro do ambiente hospitalar, sempre há espaço para o afeto.

“O SUS trabalha com o princípio da integralidade do cuidado, e isso significa olhar para a pessoa como um todo. O convívio do ser humano com o cão tem um papel terapêutico muito importante, porque promove acolhimento, reduz a ansiedade e contribui para o processo de reabilitação dos pacientes.

Essas ações mostram como a saúde vai além do tratamento clínico. Dentro do modelo de gestão compartilhada, buscamos trazer iniciativas inovadoras e humanizadas, que façam diferença no dia a dia de quem utiliza o serviço, reforçando um cuidado mais completo, sensível e próximo do usuário”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

