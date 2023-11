Vereador em 1o mandato, o cantor Marcos Caetano deve

seguir no PL para 2024. Eleito com a menor votação entre todos os 19 vereadores em 2020 com 670 votos, MC espera a vinda do prefeito Chico Sardelli para o PL e ainda vai contar com o apoio do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

Outro nome que tem Caetano como ‘base’ é o deputado federal Paulo Freire, de Campinas.

Parte do mercado político entendia que MC ia deixar o PL e migrar para um partido com menor estrutura mas com mais condições de eleição para candidatos com menos de 1.000 votos. Mas o time Caetano entende que ele foi muito prejudicado pela pandemia em 2020 e que seu potencial eleitoral vai ser medido ‘de verdade’ agora na reeleição de 2024.

Também está no PL o vereador Silvio Dourado, eleito em 2020 com 1.068 votos. Devem ir para o partido pelo menos mais 2 vereadores dos atuais. Um nome dado como certo é o presidente da Câmara Thiago Brochi (1.456 votos em 2020).

