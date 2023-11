Sabrina Sato e João Vicente comandam o reality Let Love

Love- Inédita no país, a atração conta com apresentação de Sabrina Sato

e João Vicente De Castro, uma dupla que exala sintonia e carisma dentro e fora das câmeras. Já imaginou morar a dois no instante em que você conhece uma pessoa? Na intimidade, sem filtros, em busca de criar conexões reais. Essa é uma das experiências inusitadas proposta em ‘Let Love’, novo reality de relacionamento que estreia no Globoplay e no Multishow na segunda, dia 13 de novembro.

O formato da ITV Studios originalmente holandês é sucesso pelo mundo e, por aqui, ganha uma adaptação com o jeitinho único e brasileiro de ser: diversa, divertida e repleta de personalidade e amor.

“’Let Love’ traz a busca pelo amor, o relacionamento com o novo, com as descobertas. É um reality que te faz aprender a amar além das aparências e do que você idealiza. Amor o outro, amar você. Um reality de sentimentos e descobertas que vão abrindo espaço a esse sentimento tão único”, conta Sabrina Sato, que celebra a parceria com João Vicente: “Foi bom mostrar um pouco da nossa relação de amizade, temos carinho e admiração um pelo outro”. João Vicente também é só elogios à Sabrina e relembra como foram as gravações. “Fiquei muito feliz, eu e Sabrina sempre sonhamos em trabalhar juntos. Antes de ex-namorados, somos amigos e sempre torcemos muito um pelo outro. Nos divertimos muito nas gravações. Temos uma característica parecida que é gostar de gente, somos curiosos e um pouco fofoqueiros, então, o interesse e a proximidade com os participantes foram muito genuínas e divertidas”. “Era engraçado que nos bastidores nós fazíamos quase um bolão para adivinhar se o casal ficaria ou não”, complementa Sabrina.

