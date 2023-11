Filmes e séries 10 mais vistos da semana

Duda Monet curte férias na Argentina e ostenta corpão

Curtindo dias de puro relax na Argentina, Duda Monet atraiu olhares ao desfilar seu shape renovado e seu bumbum de 96cm. Prestes a estrear no SBT em um quadro no ‘The Noite’, talk show apresentado por Danilo Gentili, a ruiva decidiu tirar férias antes das gravações. E não descuidou da dieta, nem dos treinos durante a viagem.

“Dizem que TV engorda, né? (risos). Já levo uma vida saudável, gosto de comer bem e de ir para a academia. Sem falhar na dieta, minha viagem foi bem equilibrada, volto com o mesmo shape”, garante a modelo. “O convite foi inesperado, fiz um teste e passei. Tive menos de um mês para me preparar”.

Na TV, Duda vai improvisar cenas engraçadas e sensuais com outras modelos e um famoso tiktoker. O quadro, que é uma temporada, conta com Murilo Couto, humorista do programa e fiel escudeiro de Danilo Gentili.

“A ideia é misturar humor e mulher gostosa. Tudo que o brasileiro gosta, né?”, resume rindo. “Já gravamos assim que voltei da viagem, há poucos dias, logo vai para o ar. Rolou aquela ansiedade de estreia, aquele frio na barriga. É minha primeira vez na frente das câmeras”.

Essa é a primeira aparição de Duda no SBT. Até então, ela se dedica a produzir conteúdos adultos na internet e já foi sondada pela RedeTV!. “Pensei que o sensual poderia me fechar portas na TV aberta, mas vejo que não rola preconceito. Estou me jogando nas novidades e curtindo cada oportunidade. Não tenho medo de ficar rotulada ou coisa do tipo”.

Nas plataformas adultas, a ruiva já assumiu que fatura mais por sua semelhança com Marina Ruy Barbosa. Hoje ela ganha R$ 50 mil por mês, em média, com seus vídeos picantes. “Os caras me fantasiam com a Marina. Eles comparam muito por causa do cabelo”, revela.

Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação