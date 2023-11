A Prefeitura de Americana participou, nesta segunda-feira (13),

da cerimônia de entrega do Prêmio PAR (Programa Alfabetização Responsável) concedido pelo Sesi-SP (Serviço Social da Indústria de São Paulo) e pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) para cidades paulistas com os melhores resultados em alfabetizar as crianças na idade certa no ano de 2022. O prêmio foi entregue em evento na sede das entidades, em São Paulo.

A cerimônia foi acompanhada pelo secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, e pela diretora da Unidade de Desenvolvimento Pedagógico da secretaria, Neuza Aparecida Moro. “É visível a sensibilidade do prefeito Chico Sardelli às iniciativas em prol da Educação e, por isso, Americana aderiu ao PAR em 2023, logo no primeiro ano do programa. Estou honrado em ver o município ao lado de cidades paulistas que, assim como a nossa, valorizam e priorizam a Educação”, disse.

As atividades nas escolas terão início em 2024 e, pelo programa, professores e gestores do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental passarão por formação realizada por especialistas do Sesi-SP, em uma jornada de 30 horas, sendo 16 horas presenciais e 14 horas online.

O Programa Alfabetização Responsável é parte do Sesi para Todos, iniciativa que há um ano coloca à disposição das escolas públicas sua expertise em educação.

Escola Tempo de Viver recebe troféu do Campeonato de Tampinhas

O troféu do Campeonato de Tampinhas, Lacres e Blisters foi entregue para o Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”, na região da Vila Dainese, na manhã desta segunda-feira (13). O campeonato é idealizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e de Educação.

A escola, que atende 23 alunos, foi campeã na arrecadação de materiais no mês de outubro na categoria Ensino Fundamental. “Os alunos da Tempo de Viver, educadores e familiares participaram da campanha e conquistaram o troféu em outubro. A campanha mobiliza as escolas para o incentivo à reciclagem de materiais, coleta seletiva e preservação do meio ambiente”, disse a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, parabenizou a escola pela conquista. “Por meio do campeonato, as pessoas arrecadam os materiais com o propósito de oferecer uma destinação correta para a reciclagem, preservando a natureza e promovendo a educação ambiental, além de ajudar a APAE nos projetos sociais”, disse Fábio.

A segunda edição do campeonato começou em agosto e vai até maio de 2024. Os vencedores serão anunciados no dia 2 de junho de 2024, durante a FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana).

Também apoiam o projeto a Diretoria de Ensino, Sicredi, Rotary Club Ação, Comunidade Salesiana Dom Bosco, entre outros colaboradores.

