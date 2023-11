Comércio do centro abre esta 4a feriado

Comércio- As lojas de Americana da região central estarão atendendo

normalmente nesta quarta-feira, feriado nacional do Dia da Proclamação da República, das 9 às 15 horas. O acordo foi firmado em uma reunião com a diretoria da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) com os comerciantes, no final do ano passado, quando houve a definição do calendário durante este ano. A questão também foi tratada por meio de convenção coletiva com o sindicato dos empregados. Na segunda-feira, dia 20, feriado estadual do Dia da Consciência Negra, as lojas ficarão fechadas.

O mês de novembro até então tinha dois feriados, no caso específico de Americana, que são os dias 2, data de Finados, e 15, Proclamação da República. Recentemente, o governador Tarcísio Freitas decretou a data de 20 de novembro como um feriado estadual. O acordo para a abertura do comércio em 15 de novembro já havia sido definido antes mesmo do decreto do feriado estadual.

Para Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia, o fato de as lojas abrirem nesta quarta-feira é uma grande oportunidade para os consumidores que estarão de folga e terão mais tempo para fazer suas compras. “Neste período do final do ano nós temos um aumento das vendas, devido à proximidade do Natal. Além disso, as confraternizações nas empresas também colaboram para o aumento do movimento de maneira geral. Como em algumas cidades da região o comércio estará fechado, Americana se torna uma grande opção em receber esses consumidores de fora”, disse Barizon.

Nesta quarta-feira, as lojas estarão abertas das 9 às 15 horas, sendo que o atendimento segue normal na quinta, sexta e no sábado. Já na segunda-feira, dia 20, como é feriado estadual o comércio estará fechado.

