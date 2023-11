Número de contratações de profissionais de IA cresceu 60% no último ano

A Inteligência Artificial, impulsionada pelos recentes avanços tecnológicos e pela rápida adoção comercial, tem se destacado nas manchetes do mundo dos negócios em escala global. No entanto, será que essa ascensão também é evidente nos dados de contratação?

Para confirmar essa hipótese, a Deel, plataforma líder em contratação e pagamento de talentos globais, acaba de lançar o AI Hiring Report, apresentando dados de setembro de 2022 a setembro deste ano. Segundo o levantamento, a ascensão da Inteligência Artificial se reflete nos números de contratação em todo o mundo, tanto em termos de profissionais contratados quanto de organizações que realizam contratações. Em setembro de 2023, a Deel tinha mais de 5.000 contratos ativos para cargos relacionados a IA, Engenharia de Software e Ciência de Dados, que são atualmente pagos por mais de 2.100 empresas

De acordo com o estudo, houve um crescimento de 60% no número de profissionais contratados para funções ligadas à IA, Engenharia de Software e Ciência de Dados em organizações que utilizam os serviços de pagamento da Deel no último ano. Paralelamente, foi observado um aumento de 59% no número de organizações que efetuaram contratações nesses campos no mesmo período.

Os Estados Unidos lideraram as contratações de profissionais em IA, seguidos pelo Canadá, Reino Unido e, em menor escala, pela Alemanha. Quanto aos trabalhadores de IA contratados por organizações, o Canadá liderou, seguido pela Índia, Espanha, Alemanha e Reino Unido.

“Nossos dados indicam que nenhuma região está imune à febre de contratações em IA. Nossa hipótese é que tendências complementares permitiram que a IA se difundisse por todos os cantos do globo. Os salários apresentam variações entre regiões, sendo a América Latina a que mais se beneficiou do crescimento da IA, com um aumento modesto, mas consistente, nos salários médios ao longo do ano.” Comenta Cristiano Soares, Country Manager da Deel no Brasil

A internacionalização dos talentos de IA desde o lançamento do GPT Chat

Segundo os dados da companhia, desde o lançamento do Chat GPT, é possível observar uma tendência significativa na internacionalização dos talentos de IA. Empresas norte-americanas estão intensificando suas contratações de profissionais de IA em várias regiões, incluindo Brasil, Canadá e Argentina. Este fenômeno é especialmente perceptível em centros urbanos específicos, com aumentos notáveis em Toronto (7%), Bangalore (3%) e Londres (3%), além de crescimentos de 2% em Lahore, Berlim e Buenos Aires.

“Inicialmente, a velocidade de adoção demandou uma taxa de contratação que rompesse as barreiras tradicionais de recrutamento em todo o mundo. No entanto, essa mudança de paradigma em direção à contratação global só foi possível graças aos modelos emergentes de EOR (Employer of Record), que permitem a integração transfronteiriça de talentos altamente qualificados”, completa Cristiano.

A Deel possui as seguintes informações mais detalhadas por trimestre:

Tendências em cargos e contratações de funções de IA no último ano

Q3 ‘22 (Setembro) Q4 ‘22 (Dezembro) Q1 ‘23 (Março) Q2 ‘23 (Junho) Q3 ‘23 (Setembro) Contratos ativos: IA, engenheiros de softwares, ciência de dados 3168 3799 4110 4442 5079 Organizações contratando 1383 1595 1754 1945 2198

Evolução dos salários em funções de inteligência artificial no último ano

Observação: Novas entidades em países foram incluídas ao longo do ano, o que pode influenciar variações nas informações salariais por região.

Q3 ‘22 (Set) Q4 ‘22 (Dez) Q1 ‘23 (Mar) Q2 ‘23 (Jun) Q3 ‘23 (Set) ~Salário médio por região para profissionais de IA, ciência de dados e engenheiros de softwares (anual, em dólares americanos) LATAM: $71k EMEA: $99k NAM: $148k APAC: $74k LATAM: $72k EMEA: $99k NAM: $148k APAC: $71k LATAM: $73k EMEA: $100k NAM: $146k APAC: $69k LATAM: $73k EMEA: $100k NAM: $144k APAC: $67k LATAM: $73k EMEA: $101k NAM: $142K APAC: $69k

Outras tendências relacionadas à IA por trimestre

Q3 ‘22 (Set) Q4 ‘22 (Dez) Q1 ‘23 (Mar) Q2 ‘23 (Jun) Q3 ‘23 (Se7) As funções mais contratadas em IA – Engenheiro de visão computacional com IA – Engenheiro de IA – Artista de IA – Artista de IA – Engenheiro de visão computacional com IA – Engenheiro de IA – Engenheiro de IA – Artista de IA -Engenheiro de visão computacional com IA -Engenheiro de IA -Líder de treinamento de IA – Artista de IA – Engenheiro de IA -Líder de treinamento de IA – Líder de dados de IA Países que mais estão contratando funções de IA – Estados Unidos – Reino Unido – Alemanha – Estados Unidos – Reino Unido – Alemanha – Estados Unidos – Reino Unido – Alemanha – Estados Unidos – Reino Unido – Alemanha – Estados Unidos – Reino Unido – Alemanha Países onde vivem os profissionais que mais estão sendo contratados para funções de IA – Canadá – Espanha – India – Canadá – India – Espanha – Canadá -India – Reino Unido – Canadá – India – Espanha – Canadá – Espanha – India Cidades onde moram os contratados Toronto, Canadá Madrid, Espanha Bangalore, India Toronto, Canadá Bangalore, India Madrid, Espanha Toronto, Canadá Bangalore, India Londres, Reino Unido Toronto, Canadá Bangalore, India Madrid, Espanha Toronto, Canadá Madrid, Espanha Bangalore, India As indústrias que mais contratam – Software – Tecnologia da Informação – Serviços financeiros O Crescimento mais rápido dos últimos dois anos Países que contratam: Espanha, Reino Unido, Canadá Países onde os talentos estão localizados: Índia, Canadá, Espanha

“Os dados do relatório mostram que profissões relacionadas à IA estão crescendo e não devem parar. Os profissionais e empresas que souberem aproveitar esse momento para aprender e utilizar essa tecnologia certamente terão vantagem no mercado”, completa Cristiano.

