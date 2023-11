Programa de Castração Nova Odessa opera mais 300

Mais 300 animais previamente inscritos foram atendidos

no novo “mutirão” do Programa Municipal de Castração e Microchipagem Gratuitas promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, através do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde. Foram realizadas cirurgias em 138 animais de famílias carentes e cuidadores voluntários na sexta-feira (10/11), e 162 no sábado (11/11). É possível que um terceiro “mutirão” seja realizado ainda este ano.

Neste ano, pela primeira vez, está sendo utilizado um “Castramóvel”. O ônibus adaptado como ambulatório conta com toda a infraestrutura necessária, incluindo sala de preparo, paramentação, centro cirúrgico, esterilização de materiais e local apropriado para o pós-operatório.

Tutora de 10 gatos, Joice Benedito agradeceu o serviço prestado pela Prefeitura gratuitamente aos seus animais. “Graças a Deus que tem essa castração. A gente agradece muito o Leitinho (o prefeito Cláudio Schooder, que é médico veterinário e defensor da causa animal), porque a gente pega esses animais da rua e não tem condições de castrar. Mas graças a esse programa temos a oportunidade de trazer eles para terem uma situação de vida melhor, e impedir que se reproduzam – porque já temos muitos gatinhos na rua, e isso é uma judiação”, explicou a tutora, que trouxe 4 gatos para cirurgia: Catarina, Rato, Frajola e Penélope.

“Finalmente alguém se preocupa com nossos animais, ficaria muito difícil e complicado pagar a castração. (O Programa de Castração) é uma atitude muito nobre do prefeito Leitinho”, acrescentou Ari Ercílio Guimarães, que trouxe seus três cachorros – Luna, Rodolfo e Romeu – para passarem pelas cirurgias gratuitas.

“Hoje minha cachorra foi castrada e foi um sucesso, graças a todos os funcionários e ao nosso prefeito Leitinho, que proporcionou esse programa. Tudo foi bem executado pelos funcionários (do Castramóvel), então continuem assim: a população precisa de ações como essa”, disse outro dos tutores beneficiados pelo programa, Djalma Santana.

“O serviço teve uma estrutura bem-feita e organizada para cuidar dos nossos pets com muito amor e com muito carinho. Eu, como médico veterinário, sei da importância da castração dos nossos animais. Então fico feliz de podermos proporcionar mais esse serviço, que beneficia não só a população de Nova Odessa, mas também seus queridos animais de estimação”, disse o prefeito Cláudio Schooder.

VAGAS REMANESCENTES

Trata-se da terceira edição anual do programa, iniciado em 2021 pela atual gestão. Entre 2021 e 2022, as duas primeiras edições promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias vulneráveis da cidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal da cidade.

Em 2023, estão sendo atendidos mais 800 animais, sendo 300 cães e 500 gatos. No primeiro “mutirão” deste ano, realizado no dia 03/09, o Programa realizou 196 cirurgias. Só são aceitos no Programa os animais SRD (Sem Raças Definidas).

Para as cirurgias de sexta e sábado, haviam sido convocados mais 440 pets inscritos – quem faltou permanece na “fila” para as próximas etapas e devem aguardar a ligação da equipe. Ainda são aceitas inscrições para eventuais vagas remanescentes e para fila de espera para novas etapas da iniciativa da Prefeitura de Nova Odessa.

Neste programa, não há atendimentos “de portas abertas”, ou seja, não agendados. Só é convocado quem se inscreveu previamente. As inscrições para as vagas remanescentes podem ser feitas na Central de Atendimentos do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), nos dias úteis, das 8h30 às 11h e 13h às 15h30.

