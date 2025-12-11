O vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César (PSB), deverá responder ao processo que o levou à prisão em liberdade. Ele foi preso no dia 12 de novembro durante a Operação Coffee Break.

Com a decisão, ele deve deixar a prisão e seguir o processo em liberdade enquanto as investigações continuam referentes à Operação Coffee Break. A decisão saiu na manhã desta quinta-feira, 11 de dezembro.

Cafu era cotadíssimo para vir candidato a deputado federal no ano que vem, avançando em toda a região (Nova Odessa, Sumaré, Americana e Santa Bárbara).

Logo após a prisão, o meio político ainda achava que ele viria forte para federal, mas ter ficado quase um mês em casa e o afastamento da prefeitura fez que sua força fosse reduzida drasticamente.

Cafu tinha trocado de presídio

Semana passada ele havia sido transferido para o presídio de Guarulhos. Ele completa um mês de ‘cana’ esta semana.

