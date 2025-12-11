Banco de Sangue do HM de Americana divulga programação de fim de ano

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, definiu a programação de atendimento para o período de festas de fim de ano. A organização busca garantir o funcionamento adequado do serviço e, ao mesmo tempo, orientar doadores e a população sobre os dias disponíveis para doação.

Na semana do Natal, o atendimento será realizado nos dias 22, 23 e 24 de dezembro. O Banco de Sangue permanecerá fechado nos dias 25 e 26, retomando as atividades na semana seguinte.

Para a semana do Ano Novo, o serviço estará aberto nos dias 29, 30 e 31 de dezembro. Já nos dias 1º e 2 de janeiro não haverá atendimento.

A administração reforça a importância das doações neste período, quando a demanda costuma aumentar e os estoques tendem a diminuir. “Contamos com o apoio dos doadores para mantermos os níveis seguros e garantirmos assistência aos pacientes que dependem do sangue para tratamentos e procedimentos”, disse a diretora técnica do HM, Dra. Eloisa Duzzi.

O Banco de Sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Para doar sangue, é preciso:

• Estar bem de saúde

• Não estar em jejum

• Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior

• Pesar mais de 50 kg

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal)

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas

• Evitar alimentos gordurosos antes da doação

• Não fumar duas horas antes

• Apresentar documento oficial com foto

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

