Santa Bárbara inicia vacinação de gestantes contra vírus VSR a partir desta sexta-feira

Doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira nas UBSs do Município

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, inicia, a partir desta sexta-feira (12), a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes a partir de 28 semanas de gestação. As doses estarão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), sem necessidade de agendamento.

A imunização será realizada em dose única, a cada nova gestação, aplicada por via intramuscular, utilizando a vacina Abrysvo, da Pfizer. O imunizante é indicado para prevenir formas graves de doenças do trato respiratório em bebês menores de seis meses, por meio da transferência de anticorpos da mãe para o bebê durante a gestação, via placenta. A meta inicial é vacinar, pelo menos, 80% das gestantes.

Santa Bárbara recebeu 527 doses para início da estratégia na quarta-feira (10) e realizou a distribuição para as salas de vacina das unidades nesta quinta-feira (11). O público-alvo estimado de gestantes no Município é de 1.374 mulheres.

Para receber a vacina, as gestantes devem apresentar documentos de identificação e comprovação do período gestacional: documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, cartão de pré-natal, exames ou relatório médico. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

O Vírus Sincicial Respiratório é o principal responsável por hospitalizações de bebês e crianças. A vacina ajudará a prevenir, entre outras complicações, casos de bronquiolite em recém-nascidos. O VSR é o principal responsável por 75% dos registros de bronquiolite em recém-nascidos e por aproximadamente 40% das ocorrências de pneumonia em crianças menores de dois anos.

Confira os locais da vacinação contra o VSR em Santa Bárbara d’Oeste:

UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

Hortolândia registra grande procura no primeiro dia

Prefeitura iniciou a imunização nas UBSs, nesta quinta-feira (11/12); salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana

As gestantes de Hortolândia são zelosas com seus futuros bebês. Muitas delas foram às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nesta quinta-feira (11/12), primeiro dia da vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR), realizada pela Prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as unidades tiveram grande procura das gestantes pela vacina. Uma delas é Ana Gabriela Camargo, de 29 anos, que foi à UBS Rosolém, próxima ao seu local de trabalho.

Com 34 semanas de gestação, ela quis garantir que seu terceiro filho nasça com saúde. “A vacina é importante, pois é um cuidado a mais com o bebê”, destaca a gestante.

Ana Gabriela conta que seus dois primeiros filhos tiveram bronquiolite, doença causada pelo vírus. As crianças tiveram a forma mais branda da doença, mas mesmo assim, elas precisaram ser internadas e fazer oxigenoterapia.

“As gestantes devem se conscientizar da importância de receber a vacina. O vírus e a bronquiolite são coisas sérias. A doença pode levar o bebê a óbito”, alerta a Ana Gabriela. De acordo com a equipe de vacinação da UBS Rosolém, a vacina contra o VSR foi a mais procurada nesta quinta-feira, com mais de 10 doses aplicadas.

A Secretaria de Saúde reforça que o imunizante passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação.

SRAG

A enfermeira do Programa de Imunização do município, Ana Paula Fernandes, também reforça a importância das gestantes receberem a vacina contra o vírus sincicial respiratório.

O imunizante evita o risco do bebê ter a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Caso a criança tenha bronquiolite, a enfermeira alerta que a doença pode evoluir até chegar à síndrome, que é o estágio mais agudo, sendo necessária a hospitalização do bebê.

“Ao receber a vacina, o organismo da gestante produz anticorpos, que são transferidos ao bebê por meio da placenta”, explica Ana Paula. A enfermeira ainda ressalta que toda vez que a mulher ficar grávida, a recomendação é que ela receba a vacina contra o VSR.

HORÁRIO AMPLIADO

Para receber a vacina, as gestantes precisam apresentar cartão de pré-natal, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e caderneta de vacinação. Quem não tiver a caderneta, pode solicitar outra na UBS.

Para possibilitar que as gestantes sejam imunizadas, as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado durante a semana. A meta da Secretaria de Saúde é vacinar, pelo menos, 80% das gestantes do município. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a estimativa da quantidade de gestantes do município para este ano é de 1.990 mulheres.

Confira abaixo quais são as sete UBSs de Hortolândia cujas salas de vacinação funcionam em horário ampliado durante a semana:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

