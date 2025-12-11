Fundo Social de Nova Odessa forma novas alunas em curso de artesanato

Projeto é gratuito, aberto ao público de todas as idades e funciona o ano inteiro, unindo terapia, convivência e solidariedade

Vinte mulheres celebraram, na manhã desta quarta-feira (10/12), a conclusão do curso gratuito de artesanato do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa. A formatura, ocorrida na sede da instituição, encerrou mais um ciclo de aprendizagem que inclui aulas de crochê, costura e confecção de bonecos em feltro ministradas pela professora Bete Ramos todas as terças-feiras.

A iniciativa é aberta para homens e mulheres de todas as idades e, mais do que proporcionar qualificação, também estimula o convívio social, promove o acolhimento e possibilita o engajamento dos participantes nas ações sociais do Fundo e geração de renda.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, acompanhou a entrega dos certificados e elogiou o trabalho. “Parabéns pelo que vocês fazem aqui, além de ser terapêutico e ajudar a passar o tempo, vocês fazem novas amizades e ainda levam felicidade para crianças que às vezes não têm um brinquedo em casa. É algo realmente lindo”, afirmou.

Rose Miranda

A presidente do Fundo Social, Rose Miranda, comemorou o caráter solidário e transformador do projeto. “O que estamos promovendo é profissionalização. Qualquer pessoa pode participar. Além da terapia, da ocupação e das risadas, nós também realizamos um trabalho social, porque as alunas produzem peças que são doadas para famílias em situação de vulnerabilidade. E vale ressaltar: esse aprendizado também pode gerar uma fonte de renda para quem participa. A ideia é exatamente essa — “damos a vara para pescar o peixe”, oferecemos conhecimento e oportunidade para que cada uma conquiste sua autonomia financeira,” destacou ela.

A professora Bete Ramos explicou que as aulas envolvem a produção de artesanatos temáticos, com peças de Natal, Páscoa e Dia das Mães. “Ao longo de 2025 fizemos muitas peças, incluindo as rosas de crochê que foram distribuídas na campanha Outubro Rosa. Agradeço muito à presidente do Fundo Social por esse apoio que ela dá para a gente. Toda aula é um momento de muita alegria para as alunas”, contou.

A iniciativa manterá suas portas abertas para novos alunos em 2026. Interessados em ingressar no curso podem procurar o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, que fica na rua Heitor Penteado, 199, Centro, e realizar a inscrição.

